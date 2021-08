Na kulturnih prireditvah spet obvezne maske; krajša veljavnost testa

14.8.2021 | 11:10

Vlada je na včerajšnji dopisni seji izdala več odlokov za zajezitev širjenja covida-19. Novosti med drugim prinašajo ponovno uvedbo zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah. Za taksiste bo test PCR veljal 72, hitri test pa 48 ur. Spremembe bodo začele veljati v ponedeljek.

Vlada je izdala odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov. V novem gradivu se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za izvajanje avtotaksi prevozov in obratovanje žičniških naprav. Odlok med drugim določa, da bo izpolnjevanje pogoja testiranja odslej mogoče z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur.

Enako bo veljalo za ponudnike in potrošnike v dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil.

Novi odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji pa na javnih kulturnih prireditvah znova uvaja uporabo zaščitnih mask. Izjema so nastopajoči.

Pri omejitvah zbiranja vsebinskih sprememb ni. Pogoj PCT se zahteva za javne prireditve in shode v zaprtih prostorih ter nad 100 udeležencev na odprtih površinah. Za do 100 udeležencev na odprtih površinah pogoj PCT ni potreben, upoštevati pa je treba omejitev: en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine in 1,5 metra medsebojne razdalje med udeleženci.

Vlada je izdala še nov odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Pogoj PCT morajo v skladu z odlokom izpolnjevati tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe.

Organizatorji športnih tekmovanj morajo preverjati pogoje PCT za udeležbo na tekmovanjih. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce, da je izpolnjevanje pogojev PCT obvezno za udeležbo oziroma za vstop v prostor, kar se preverja že na vstopu na prireditev.

Odloki začenjajo veljati v ponedeljek in bodo veljali do nedelje, 22. avgusta.

Vlada je tudi podaljšala odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, in sicer prav tako do 22. avgusta.

V devetih storitvenih dejavnostih od 23. avgusta krajša veljavnost testa

Medtem ko bo za zaposlene, ki niso bili cepljeni in niso preboleli covida-19, v devetih storitvenih dejavnostih do 22. avgusta testiranje možno še enkrat tedensko, bo od 23. avgusta naprej test veljaven 48 oz. 72 ur.

Tudi na področju storitvenih dejavnosti vlada uvaja novo ureditev izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). Novi vladni odlok se tako sklicuje na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Od 23. avgusta pa se za izpolnjevanje pogoja PCT tudi za zaposlene, ki delajo v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, v igralnicah, igralnih salonih in prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski in kongresni dejavnosti, gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah in v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, upoštevajo rezultati testov hitrih antigenskih testov, pri katerih od odvzema brisa ni minilo več kot 48 ur, in testi PCR, pri katerih je od brisa minilo največ 72 ur.

Prihodnji teden bo sicer v omenjenih dejavnostih še veljala dosedanja ureditev, torej da je za neprebolevnike in necepljene zahtevano testiranje enkrat tedensko.

Vlada je nov odlok sprejela "glede na hiter porast okužb z različico delta v državah članicah EU, v posledici česar obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije novega koronavirusa v Sloveniji", so še zapisali na ministrstvu.

