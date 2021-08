Turistični utrip - Skoraj kot da korone ne bi bilo

14.8.2021 | 16:30

Terme Krka po dolgem zaprtju v poletnih mesecih opažajo zelo dober obisk. (Foto: arhiv podjetja)

Turistični ponudniki v JV Sloveniji so z obiski zadovoljni – Na dober obisk računajo tudi jeseni in nekateri tudi pozimi – V Beli krajini, kjer so imeli lani rekorden turistični obisk, je tudi letos veliko bolje kot pred korono

Kljub koronačasu je turistični utrip v teh poletnih časih v Sloveniji precej živahen. Velik del zaslug za to gre še vedno turističnim bonom – tako lani izdanim kot letošnjim novim tako imenovanim TB21, a je v primerjavi z lani letos med turisti tudi več tujcev. Ponudniki turističnih produktov so z letošnjo turistično zato sezono zadovoljni, dokaj optimistični pa so tudi glede pričakovanj za jesen, če le ne bo prišlo do ponovnega zaprtja zaradi epidemije novega koronavirusa.

V Termah Krka je poletna sezona v polnem teku. Zadovoljni so tako z zasedenostjo hotelskih kapacitet kot tudi z obiskom dnevnih obiskovalcev njihovih kopališč in velneških centrov. Zasedenost hotelskih zmogljivosti v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter obmorskem Strunjanu je v povprečju 89-odstotna in je bila v letošnjem juliju celo nekoliko višja kot leta 2019 in malenkost nižja kot lani. »Goste najbolj zanimajo klasične poletne ponudbe, pa tudi programi aktivnega oddiha in krepitve zdravja,« pravijo v Termah Krka.

Terme Paradiso omogočajo tudi nakup dnevnih vstopnic z boni. (Foto: arhiv podjetja)

V Termah Paradiso so tako kot lani tudi letos z obiskom zelo zadovoljni. »Prevladujejo seveda Slovenci in boni, ki so zagotovo pripomogli k visoki zasedenosti kapacitet. Gostje v povprečju pri nas bivajo od tri do štiri dni, unovčujejo pa tako stare kot nove turistične bone,« pravijo. TB21 lahko v primerjavi s Termami Krka pri njih unovčijo tudi dnevni obiskovalci – kopalci, ki izpolnjujejo pogoj PCT, in sicer ob minimalni vrednosti 25 evrov. »Dober obisk bo tudi jeseni in pozimi, če bomo le ostali odprti,« pravijo.

Kot pravijo v Zavodu Kočevsko, imajo v letošnjem letu v Hostlu Bearlog primerljivo število obiskovalcev in nočitev kot lani, v Campu Jezero Kočevsko pa so številke celo še malo boljše. Trenutna zasedenost v kampu je okoli 80-odstotna, v hostlu, kjer je bila v enakem obdobju lani tj. maj–julij le okoli 30-odstotna, pa je sedaj 60-odstotna. »Glede na trenutne rezervacije bo v kampu tudi avgusta več gostov kot lani, v hostlu pa bo zasedenost primerljiva, okoli 70-odstotna,« pravijo.

Turizem Malerič ima glamping v glavnem rezerviran tudi septembra. (Foto: arhiv podjetja)

»Lahko rečemo, da se trenutno vse skupaj odlično odvija oziroma je zasedenost maksimalna,« pa pravijo v Turizmu Malerič iz Dragatuša. »V primerjavi s prejšnjimi leti je razlika zelo velika, saj lansko ter letošnjo sezono ne prevladujejo tuji gosti oziroma je le nekaj družin iz tujine, ki so rezervirale počitnice,« pravijo in dodajajo, da je to posledica epidemije covida, ki je marsikaj spremenila.

Mojca Leskovšek Svete