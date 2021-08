FOTO: Zgorelo ostrešje vikenda; kljub hitri pomoči nenadna smrt

14.8.2021 | 19:00

Malo po poldnevu je zagorelo ostrešje vikenda. Še več fotografij spodaj v fotogaleriji. (foto: PGD Višnja Gora)

Takole je bilo dim videti od daleč. (foto: PGD Vrh pri Višnji Gori)

Danes ob 12.15 je v naselju Velika Dobrava, občina Ivančna Gorica, gorelo ostrešje vikenda. Posredovali so gasilci PGD Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori in Stična, ki so pogasili goreče ostrešje in ga razkrili, pregledali za posameznimi žarišči, odprli leseno steno ter jo pregledali s termo kamero in ostali na požarni straži. V požaru je bilo uničeno ostrešje vikenda. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Gasilci in reševalci niso mogli pomagati

Sinoči ob 20.08 so v naselju Bavdek v občini Velike Lašče gasilci PGD Rob nudili pomoč nenadno oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je oseba preminula.

Zgorel gozdarski stroj

Včeraj ob 12.53 je med Gotenico in Kočevsko reko zagorel gozdarski stroj za spravilo lesa iz gozda. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so požar pogasili. Stroj je uničen.

M. K.

Galerija