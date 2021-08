Kolesarka poškodovana; zlonameren klic na 112

15.8.2021 | 09:00

Črnomaljski gasilci so ponoči po nepotrebnem izgubljali čas ... (arhiv; PGD Črnomelj)

Sinoči ob 20.54 sta v kraju Sela pri Dobovi, občina Brežice, trčila kolesarka in osebno vozilo. V nesreči se je kolesarka poškodovala. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGE Krško so razsvetlili mesto nesreče.

Vojne najdbe

Včeraj ob 9.55 je v naselju Breg, občina Sevnica, moški pri opravljanju zemeljskih del naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta topovsko granato nemške izdelave 105 mm iz 2. svetovne vojne in 13 kosov pehotnega streliva odstranila in uskladiščila do uničenja.

Iskali goreče zabojnike

Minulo noč ob 1.54 so dežurne službe prejele prijavo, da na Lokvah v občini Črnomelj gorijo zabojniki za smeti. Gasilci PGD Črnomelj so pregledali relacijo od Črnomlja do Lokev, vendar gorečih zabojnikov niso našli. Šlo je za zlonamerni klic na številko 112.

M. K.