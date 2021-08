2. SNL: Kopica golov v mreži Krčanov; izgubile tudi Brežice, remi Krke

15.8.2021 | 08:30

Krka je igrala neodločeno v Biljah. (foto: arhiv; R. N.)

Že v petek so 3. krog 2. slovenske lige odprli nogometaši Brežic in Gorice, s 3:0 so slavili slednji.

Nogometaši Triglava so še vedno stoodstotni. Tokrat so s 3:0 premagali Rogaško in so sami na vrhu lestvice. Dva gola je dosegel Mark Čeh.

Strelci so bili sicer na včerajšnjih petih tekmah izjemno razpoloženi, saj so dosegli kar 28 zadetkov. Največ jih je padlo na dvoboju Doba in Krškega, kjer so domači zmagali s 7:2, pri čemer je dvakrat zadel Denis Petrovič.

Visoko zmago je vpisala Nafta, ki je na Ptuju slavila s 6:0. Po dvakrat so zadeli Nermin Haljeta, Bence Szabo in Erik Burai. Primorje in Jadran sta se razšla s 3:3, Bilje in Krka pa z 2:2.

- petek, 13. avgust:

BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ - GORICA 0:3 (0:3)

* Brežice, gledalcev 150, sodniki: Šabanagić, Todorović, Čiča.

* Strelci: 0:1 Velikonja (17.), 0:2 Cerovec (22.), 0:3 Marinič (36.).

* Brežice: Kruljac, Femec, Mitrović, Kocjančič, Brkić (od 56. Ruedl), Krašovic, Gorenc (od 86. Bajs), Lesjak (od 56. Regović), Vujčić (od 56. Mrvič), Sivonjić, Mehic (od 77. Gec).

* Gorica: Likar, Urbančič (od 87. Žejen), Velikonja (od 68. Vekić), Širok, Leban (od 68. A. Marinič), Marc (od 68. Baruca), Ahmetaj, L. Marinič (od 87. Prodanović), Hrka, Mevlja, Cerovec.

* Rumeni karton: Mitrović.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 14. avgust:

ROLTEK DOB - KRŠKO 7:2 (3:2)

* Dob, gledalcev 50, sodniki: Tkalčič, Karmel, Lahovič.

* Strelci: 1:0 Petrovič (3.), 2:0 Petrovič (18.), 2:1 Tiganj (19.), 3:1 Pišek (28.), 3:2 Stanić (43.), 4:2 Levec (57.), 5:2 Šipek (62.), 6:2 Ciglar (89.), 72 Ostojič (90.).

* Roltek Dob: Čretnik, Avbelj (od 58. Zupan), Račić (od 83. Gregorin), Levec (od 73. Ostojič), Pišek, Kasnik, Petrovič (od 46. Ciglar), Rems, Zenković (od 58. Šipek), Križnik, Makovec.

* Krško: Ribič, Bagola, Zukić (od 64. Barać), Baskera, Tiganj, Korošec, Jurčec (od 54. Predanič), Stopar (od 73. Vimdar), Bubnjević, Stanić (od 54. Ribič), Banić (od 64. Gorenc).

* Rumeni kartoni: Rems, Pišek; Stanić.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE - JADRAN DEKANI 3:3 (1:1)

* Ajdovščina, gledalcev 20, sodniki: Kondić, Kužnik, Brezovar.

* Strelci: 1:0 Štukelj (28.), 1:1 Meštrić (34.), 2:1 Šolaja (50.), 2:2 Piciga (67.), 2:3 Ljutić (70.), 3:3 Džuzdanović (80.).

* Primorje: Zagomilšek, Badžim, Dedić, Jakopović, Šolaja (od 90. Perko), Itrak, Bobarić, Kuraj (od 75. Suljanović), Džuzdanović, Bužinel (od 57. Zavnik), Štrukelj.

* Jadran: Nicoletti, Vranješ, Perhavec (od 90. Bordon), Meštrić, Klavora, Vitezica (od 58. Hadžić), Piciga, Koprivica (od 80. Ujčič), Ljutić, Zorko, Jurman (od 58. Jakomin).

* Rumeni kartoni: Badžim, Dedić, Bobarić; Ljutić, Zorko, Klavora.

* Rdeči karton: /.

VITANEST BILJE - KRKA 2:2 (0:2)

* Bilje, gledalcev 100, sodniki: Lacković, Skok, Sužnik.

* Strelci: 0:1 Krznarić (31.), 0:2 Zakrajšek (43.), 1:2 Erniša (50.), 2:2 Basholli (83.).

* Bilje: Lipičar, Koron, Slavec, L. Žižmond (od 79. Basholli), Židan, Brešan (od 54. Martinović), Erniša, Humar, Jermol, Breganti, M. Žižmond (od 46. Peršič).

* Krka: Razum, Vrandečič (od 78. Đapo), Ejup, Bedek, Kalpachki (od 58. Koritnik), Marcius (od 58. Huč), Dušak, Krznarić, Zakrajšek (od 76. Jurečič), Pranjić, Kastrevec.

* Rumeni kartoni: Jermol, Slavec; Ejup, Dušak, Kastrevec.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV - ROGAŠKA 3:0 (2:0)

* Kranj, gledalcev 250, sodniki: Bubek, Bensa, Jug.

* Strelci: 1:0 Matić (15.), 2:0 Čeh (40.), 3:0 Čeh (52.).

* Triglav: Čadež, Brkić, Šalja, Jakupovič, Matič (od 78. Bojić), Vršič (od 72. Hasanaj), Čeh (od 78. Ahmetaj), Matić (od 89. Dakič), Vuković (od 72. Schweiger), Kopač, Ivetić.

* Rogaška: Lojen, Rešek, Ptiček, Pirtovšek, Matošević, Majcen, Rokavec, Neskić (od 46. Sedej), Ferčec (od 46. Mršič), Pavlović (od 63. Muzaferović), Ploj (od 79. Gobec).

* Rumeni kartoni: Majcen, Ptiček, Muzaferović.

* Rdeči karton: /.

DRAVA - NAFTA 1903 0:6 (0:1)

* Ptuj, gledalcev 150, sodniki: Sagrković, Povšnar, Kolenc.

* Strelci: 0:1 Haljeta (8.), 0:2 Bence (49.), 0:3 Bence (58.), 0:4 Haljeta (60.), 0:5 Burai (67.), 0:6 Burai (78.).

* Drava: Mikulić, Kryeziu, Kralj (od 83. Drevenšek), Kahrimanović (od 61. Đurić), Bah (od 83. S. Rogina), Šlamberger, Lovenjak, Ivančević, Jevremović (od 61. A. Rogina), Nikpalj, Gajić.

* Nafta: Cotman, Živko, Rebernik, Kumer, Drk (od 73. Čuček Bezjak), Haljeta, Stare (od 66. Szökrönyös), Novinič, Bolla (od 73. Florjanc), Szabo (od 66. Burai), Korošec (od 63. Magdič).

* Rumeni kartoni: Kahrimanović, Nikpalj; Drk, Živko.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 15. avgust:

17.30 RUDAR VELENJE - BELTINCI KLIMA TRATNJEK

17.30 FUŽINAR VZAJEMCI - ILIRIJA 1911

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 3 3 0 0 7:2 9

2. Roltek Dob 3 2 1 0 11:5 7

3. Gorica 3 2 0 1 7:4 6

4. Primorje 3 1 2 0 5:3 5

5. Nafta 1903 3 1 1 1 10:5 4

6. Krka 3 1 1 1 7:7 4

7. Vitanest Bilje 3 1 1 1 5:5 4

8. Drava Ptuj 3 1 1 1 3:8 4

9. Rogaška 3 1 0 2 1:5 3

10. Fužinar Vzajemci 2 0 2 0 3:3 2

11. Beltinci Klima Tratnjek 2 0 2 0 1:1 2

12. Jadran Dekani 3 0 2 1 5:6 2

13. Brežice 1919 Terme Čatež 3 0 2 1 3:6 2

14. Krško 3 0 2 1 6:11 2

15. Ilirija 1911 2 0 1 1 2:3 1

16. Rudar Velenje 2 0 0 2 3:5 0

STA; M. K.