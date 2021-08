Danes največji Cerkveni Marijin praznik - veliki šmaren

15.8.2021 | 10:00

V cerkvi na Zaplazu (foto: arhiv DL)

Katoliška Cerkev danes obhaja praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki je praznik upanja in poudarja dostojanstvo ter poklicanost vsake ženske. To je največji Marijin praznik, ki ga slovesno obeležijo po vseh cerkvah, številni verniki pa bodo danes romali v Marijina svetišča. Najbolj znano je na Brezjah.

Slovensko Marijino narodno svetišče je Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah, kjer so v prvem letu samostojnosti države, leta 1992, slovenski narod posvetili Mariji. Letošnji veliki šmaren je na nedeljo, sicer pa je v Sloveniji 15. avgust od leta 1992 tudi dela prost dan.

V romarskih središčih bodo danes maševali slovenski škofje, ki bodo tudi obnovili izročitev slovenskega naroda Mariji. Pred baziliko na Brezjah bo sveto mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl bo somaševal na Ptujski Gori (na prostem), celjski škof Maksimilijan Matjaž pa v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Olimju. Koprski škof Jurij Bizjak bo maševal na Sveti gori pri Gorici, murskosoboški škof Peter Štumpf v cerkvi Marije Vnebovzete v Turnišču, novomeški škof Andrej Glavan pa v romarski cerkvi Marije vnebovzete na Zaplazu.

Številne cerkve po vsem svetu, od katedral do vaških in božjepotnih cerkvic, izpričujejo vero vrste rodov v Marijino vnebovzetje. Tudi v Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v verskem izročilu globoko zakoreninjeno.

Največji Marijin praznik sicer že drugo leto zapored poteka ob opozorilih zaradi epidemioloških razmer. Kot je navedeno na spletni strani Slovenske škofovske konference (SŠK), škofje tudi tokrat pozivajo duhovnike in vernike, da spoštujejo vsa državna in cerkvena navodila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Gorenjski policisti opozarjajo, da danes zaradi praznika poleg klasičnih vikend zastojev pričakujejo tudi gnečo na Brezjah. Zelo verjetno bo prišlo do zastoja med Podtaborom in izvozom za Brezje v smeri Karavank. Obiskovalci lahko za Brezje uporabijo tudi izvoz Radovljica. Obiskovalcem Brezij in voznikom nasploh svetujejo, naj pred odhodom na pot preverijo razmere na cestah, s seboj pa naj imajo dovolj tekočine, če bodo ostali v zastoju.

STA; M. K.