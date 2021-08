FOTO: Pokeršnik in Zemljak najboljša v Mokronogu

15.8.2021 | 14:00

Nejc Zemljak (levo) v dvoboju na mreži

Črt Bošnjak je takole uspešno zaključil napadalno akcijo.

Med dekleti sta zmago slavili Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin.

Mokronog - Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta zmagovalca turnirja v odbojki na mivki, ki je v petek in soboto potekal v Mokronogu. Včeraj sta v finalu z 2:1 (-18, 14, 9) premagala Danijela Pokeršnika in Črta Bošnjaka. Med dekleti sta zmago slavili Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki sta bili z 2:0 (15, 13) boljši od Nine Lovšin in Špele Morgan.

Ljubitelji odbojke na mivki so v preteklih dneh prišli na svoj račun. Klub odbojke na mivki Mokronog se je znova potrudil pri organizaciji turnirja, že štirinajstega po vrsti. »Glede na razmere in vse ukrepe v teh časih ocenjujemo, da smo uspešno izpeljali turnir. Zadovoljni smo tudi z obiskom gledalcev, ki so si v kar velikem številu ogledali zaključne dvoboje. Vidi se, da ljudje pogrešajo takšne dogodek,« pravi predsednik kluba Matic Žlajpah.

Turnirjev odbojke na mivki je letos zelo malo po Sloveniji, a zagnani mokronoški odbojkarji so tudi letos zavihali rokave ter ob podpori lokalnih podjetnikov in domače občine pod streho spravili odmeven dogodek.

Med moškimi je nastopilo 13 ekip, med dekleti pa osem. Gledalci so spremljali zanimive obračune, številni so pesti stiskali za domačina Grega Erpiča in Davida Renka, ki sta na koncu osvojila tretje mesto.

Besedilo in fotografije: R. N.

