FOTO: 120 let PGD Škocjan - Korona prestavila blagoslov novega avta

15.8.2021 | 15:30

Blagoslov novega gasilskega vozila PGD Škocjan je opravil župnik g. Tone Dular.

Gasilska parada kljub vročini ni umanjkala.

Katarina Perger

Škocjan - V Škocjanu so ponosni, da so njihovi predniki že pred 120 leti prepoznali pomen požarne varnosti in so ustanovili svoje gasilsko društvo, ki je eno najstarejših v Sloveniji.

Visok jubilej, ob katerem so namenu predali tudi novo sodobno gasilko vozilo, so svečano praznovali ta konec tedna, čeprav so to želeli storiti že lani. A korona in epidemija z vsemi ukrepi je to preprečila. Ob jubileju so izdali še glasilo.

Sobotno praznovanje se je začelo z gasilsko parado, na čelu katere je igral Pihalni orkester Občine Šentjernej, nato pa so korakali škocjanski gasilci ter ostali, iz sosednjih in prijateljskih gasilskih društev.

Zbrani pred gasilskim domom – med njim so bili tudi: član upravnega odbora GZ Slovenije Uroš Gačnik, regijski poveljnik CZ Dolenjske Marjan Šmalc, namestnik predsednika GZ Novo mesto Franc Anderlič, poveljnik GZ Novo mesto Andrej Grgovič, itd. - so prisluhnili številnim nagovorom, v katerih so izvedeli marsikaj o zgodovini in pomenu PGD Škocjan, ustanovljenem leta 1900.

Društvo, ki je društvo 2. kategorije in osrednje občinsko društvo, je doživljalo vzpone in padce, hudo je bilo zlasti v vojnem in povojnem času, a je ves čas rastlo in se krepilo. In sedanji gasilci to tradicijo, ki jo je začel pobudnik za ustanovitev društva Fran Lavrič, ponosno nadaljujejo. 1980. so postavili nov gasilski dom, ki je leta 1995 dobil pomožni objekt za organizacijo prireditev. 2007 so se lotili izgradnje prizidka in obnove gasilskega doma, nove garažne prostore in dvorano so predali v uporabo ob 110-letnici društva.

Veseli novega avta

Plaketa Občine Škocjan PGD Škocjan - na levi župan Jože Kapler, na desni predsednik društva Robert Janežič.

Uroš Gačnik iz GZS, ter predsednik in poveljnik PGD Škocjan, Robert Janežič in Klemen Mlakar.

Gasilci znajo tudi peti - priložnostna pevska zasedba PGD Škocjan!

PGD Škocjan se lahko pohvali tudi z mladimi gasilci.

Tudi aktualni jubilej ni minil brez pridobitve – tako so predali namenu novo gasilsko vozilo GVC 16/25, ki je po tipizaciji GZS osnovno gasilsko vozilo za škocjansko društvo. V garaži ga imajo že od spomladi lani, zdaj pa so ga uradno predali v uporabo. Blagoslovil ga je domači župnik g. Tone Dular.

Na novo gasilsko vozilo, ki premore tri tisoč litrov vode, ima najsodobnejšo opremo za gašenje, tehnično varovanje, veliko prve pomoči, v njem pa je prostora za šest gasilcev - trije od njih se lahko ob odhodu na intervencijo z izolirnimi dihalnimi aparati opremijo kar med vožnjo, kar pomeni pridobitev na času – so po besedah predsednika PGD Škocjan Roberta Janežiča zelo ponosni. Za pridobitev so hvaležni občini Škocjan, ki je iz proračuna primaknila 150 tisoč evrov, pa vsem sponzorjem, donatorjem in krajanom za prispevke. Avto je odplačan.

Nasploh se škocjanski gasilci, »ki smo gasilci z dušo in telesom, kar ves čas dokazujemo s svojim delom«, kot je dejal predsednik, vsa leta trudijo ne le s posodabljanjem opreme, ampak tudi z izobraževanjem in usposabljanjem gasilcev, pa s pridobivanjem mladih članov. Uspešni so tudi na tekmovanjih.

Za dobro delo jim je čestital tudi škocjanski župan Jože Kapler, podelil plaketo občine ter poudaril, da res vedno priskočijo ljudem na pomoč v stiski, pa to dandanes še zdaleč niso le požari. »Beseda hvala jim ne more poplačati vsega truda,« je dejal.

Da so na prehojeno pot in dosežene rezultate lahko ponosni, je škocjanskim gasilcem dejal tudi član upravnega odbora GZ Slovenije Uroš Gačnik, ter poudaril, da nasploh gasilci upravičeno danes doživljajo velik ugled in zaupanje ljudi.



Škocjanski gasilci so prejeli mnoga priznanja, GZS, CZ itd., pa tudi sami so zaslužnim gasilcem podelili društvena priznanja ter zahvale sponzorjem in pokroviteljem.

Častni naziv Petru Blatniku in Franciju Smrekarju

Častni naziv sta prejela Peter Blatnik (priznanje prevzel sin Rok) in Franci Smrekar.

Janez Strašek je navdušil kot pevec in recitator.

Ob 120-letnici PGD Škocjan so dvema zaslužnima gasilcema podelili častni naziv: prejela sta ga Peter Blatnik iz Hrastulj, ki je postal častni poveljnik (plaketo je v njegovem imenu prevzel sin Rok) ter Franci Smrekar iz Stare Bučke, ki je postal častni predsednik društva. Oba sta gasilca, ki sta desetletja predana lepemu in plemenitemu poslanstvu - pomagati ljudem v stiski in ki sta veliko naredila za društvo, da deluje povezano in da napreduje.

Kulturni program, ki ga je povezoval voditelj Jure Sešek, so popestrili: operni pevec Zdravko Perger, sopranistka Katarina Perger, pevska skupina PGD Škocjan z vodjo Sonjo Krmc Povše, ter mladi gasilec Janez Strašek, ki je navdušil s petjem in recitacijo.

Sledila je prava gasilska veselica z ansamblom Saše Avsenika.

Besedilo in foto: L. Markelj

