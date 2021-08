FOTO: Marijin kip prenesli v obnovljeno malensko kapelico

15.8.2021 | 17:00

Obnovljeno kapelico je blagoslovil župnik g. Janez Rihtaršič, več o kapelici in njeni obnovi pa je spregovorila Vladka Vidic.

Marijin kip so v procesiji odnesli iz mirnopeške cerkve.

Procesija z Marijinim kipom in verniki

Zapel je moški pevski zbor Rožmarin.

Mirna Peč, Malenska vas - Včeraj zvečer, na predvečer Marijinega vnebovzetja, enega izmed največjih krščanskih praznikov, so v mirnopeški župniji poskrbeli za slovesen dogodek. Župnik g. Janez Rihtaršič je blagoslovil obnovljen kapelico v Malenski vasi, vanjo pa so v procesiji iz mirnopeške župnijske cerkve odnesli Marijin kip.

Kot pravi župnik, so s tem dejanjem počastili Marijo in se prepoznali v vrsti prednikov, ki so v Mariji videli pot vere in v njej našli priprošnjico za mnoge težave.

K malenski kapelici, ki so ji nekateri rekli tudi Berusova kapelica, so po pripovedovanju starejših hodili ljudje molit za dež, tam so oddali dar s priprošnjo za zdravje živine in se zahvalili za uslišane molitve. Sezidali naj bi jo po letu 1850, po ustnem izročilu pa naj bi jo dal postaviti kmet, ki je na sejmu prodal par volov. Med vračanjem domov se je ustavil v vaški gostilni v Rogovili, zvečer pa pot nadaljeval proti domu. Na razpotju današnje kapelice so ga napadli ravbarji in ga okradli. Ker je ob tihem klicu za božjo in Marijino pomoč ostal živi, je dal v zahvalo Mariji pomočnici postaviti to kapelico.

Kapelica je vedno imela oskrbnike, v glavnem domačine. Kot je na slovesni blagoslovitvi povedala Vladka Vidic iz Malenske vasi, je bila po drugi svetovni vojni večkrat oropana in poškodovana, in v letu 2019 so jo začeli obnavljati dobri ljudje iz Jablana, Goriške in Malenske vasi. Zlasti slednji so se kasneje povezali in kapelico lani vzorno obnovili, da je danes takšna ali še lepša kot nekoč. Pri tem so se ravnali po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Mnogi dobri ljudje so pomagali z delom in prostovoljnimi prispevki, za kar se domačini zahvaljujejo.

Naj bo malenska kapelica tudi v prihodnje tihi slušatelj vaših želja, zaobljub, molitve in znamenje vere, je zaključila Vidičeva. S petjem je slovesnost obogatil moški pevski zbor Rožmarin.

L. Markelj, foto: Franci Ramovš

Galerija