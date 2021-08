Dve nesreči z motorjem, ena s skuterjem

15.8.2021 | 18:40

Danes ob 9.47 sta na Trgu borcev v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, trčila skuter in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in opravili preventivni ogled obeh vozil. Reševalci so voznico skuterja ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 9.42 je v naselju Zbure, občina Šmarješke Toplice, padel motorist. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Zbure so zavarovali kraj in pomagali pri oskrbi ter prenosu poškodovanega reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.43 sta v Starem Logu, občina Kočevje, trčila osebno vozilo in motocikel. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet, odklopili akumulator na motorju, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in pomagali reševalcem NMP Kočevje pri oskrbi poškodovanega motorista, ki so ga reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

Požar v naravi

Ob 8.55 je v bližini Preloke, občina Črnomelj, gorelo odpadno vejevje in suha trava. Gasilci PGD Preloka so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

M. K.