Podrli staro šolo v Tržišču

16.8.2021 | 10:30

Foto: Občina Sevnica

Tržišče - Mineva pet let, odkar so v Tržišču odprli novo in prostorno šolo, ki omogoča pouk po vseh sodobnih smernicah in normativih. Zagotovitev zadostnih in varnih prostorskih pogojev je bil tudi ključen razlog za njeno gradnjo, saj nekdanja stara šola ni več zmogla ustrezno služiti svojemu namenu.

Zdaj se stari objekt, ki je v svojem aktivnem času kraju in krajanom prispeval veliko, zaradi dotrajanosti in slabega statičnega stanja poslavlja. ''Vsaka sprememba je težka, a včasih neobhodna,'' ob tem sporočajo iz sevniške občine.

Prihodnjo rabo prostora, na katerem je stala stara šola, bo opredelil občinski podrobni prostorski načrt.

M. K.