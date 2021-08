Pri šolskem centru v Ivančni Gorici urejajo avtobusno postajališče

16.8.2021 | 08:30

Foto: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Ivanška občina je pri šolskemu centru v Ivančni Gorici, hkrati z gradnjo kolesarskih poti, začela urejati avtobusno postajališče s postavitvijo sodobnih nadstrešnic za učence in dijake. Prva gradbena dela so stekla v minulem tednu, končana pa naj bi bila do začetka novega šolskega leta.

Sedanja izvedba je za potrebe učencev Osnovne šole Stična in dijakov Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica premajhna. Predvsem v jutranjih in v popoldanskih konicah tam nastaja gneča. Z naložbo bodo poskrbeli za večjo pretočnost prometa in boljšo prometno varnost, navajajo na občini.

Projekt ureditve avtobusnega postajališča z nadstrešnico pri šolskem centru zajema še razširitev obračališča za avtobuse, ureditve varnih šolskih poti do šole, vzpostavljenih pa bo tudi osem parkirišč P + D (hitro parkiranje), ki so namenjena varnemu oddajanju in prevzemanju otrok pred šolo.

Na območju urejanja bodo vzpostavili javno razsvetljavo in uredili zeleno parkovno zasaditev s klopcami.

Projekt posodobitve avtobusnega postajališča financira občina iz proračuna, so še dodali na občini.

M. K.

