FOTO: Sinoči močne nevihte z vetrom in točo, najhuje v Brežicah in Krškem

16.8.2021 | 07:00

Posledice včerajšnjega neurja z močnim vetrom na območju Brežic (foto: B. M.; neurje.si)

Na severovzhodu države so včeraj pozno popoldne nastale močnejše nevihte, ki so se v nevihtni liniji pomikale proti vzhodu. Pojavljali so se nalivi, krajevno tudi toča. Najhuje je bilo v Brežicah in Krškem, ki ju je zajelo močno neurje z vetrolomom.

Kot je razvidno s spletne strani Uprave za zaščito in reševanje, so v občinah Brežice in Krško gasilci posredovali na območjih, kjer je veter odkrival strehe. Veter je lomil tudi drevesa, ki so jih s cestišč odstranjevale cestne in komunalne službe. Nekatera so pri tem poškodovala osebna vozila in nekaj objektov. Gasilci PGE Krško in PGD Dolenja vas so posredovali na devetih lokacijah in odpravljali posledice neurja, gasilci PGD Brežice, Bukošek in Sela pa na 15-tih lokacijah.

Približno deset minut je toča tolkla tudi na Brežiškem, kjer so sunki vetra lomili drevesa, iz kanalizacijskih jaškov je bruhala voda. Po besedah prebivalcev se je sredi neurja nad mestom zarisala tudi dvojna mavrica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORJE,

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA,

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MLAKE, TP KUMPOLJE in TP BRGLEZ,

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA na izvodu PRISTAVA in TP ROŽNI VRH na izvodu PROTI PRISTAVI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, izvod 2. BREZOVICA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA na izvodu BETONSKI DROG DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUNA VAS,

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUŽNJA VAS, nizkonapetostno omrežje BELČJI VRH in ŠKRJANEC,

- od 11:15 do 14:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA ROJE 3, FUŽINE MIRNA in MIGOLICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju transformatorske postaje Šmarčna danes predvidoma med 8. in 9. uro.

M. K.