V Novem mestu se začenja 21. Jazzinty

16.8.2021 | 09:40

20. Jazzinty 2019 (arhiv organizatorja)

Novo mesto - V Novem mestu se v organizaciji tamkajšnjega občinskega Zavoda Novo mesto danes začenjata 21. Mednarodna glasbena delavnica in festival Jazzinty. Enotedenskega glasbenega izobraževanja se bo udeležilo 50 slušateljev iz desetih evropskih držav, festivalski del delavnice bo postregel s šestimi festivalskimi večeri in številnimi koncerti.

Programski vodja Jazzintyja Domen Bohte je na nedavni novinarski konferenci povedal, da se Jazzinty 2021 v času globalne postpandemične krize in njenih posledic predstavlja v sveži, prenovljeni in prilagojeni podobi.

Z novo zasnovo se glasbena delavnica in spremljajoči festival osredotočata na predstavitev zapostavljenih in v pandemiji prizadetih mladih glasbenikov, pri katerih iščejo, izpostavljajo in negujejo osebni izraz, ustvarjalnost in avtorsko izvirnost.

Osrednja nit festivala so mladi slovenski glasbeniki, ki so ali bodo izdali samostojen album in v svoje projekte vključujejo vokalni izraz ter liriko, ki odraža duh časa, je pojasnil. Organizatorji še posebej opozarjajo na Mašo But in Urško Supej (3:rma), Patricijo Škof (birds of unknown), Žana Hauptmana (Hauptman), Veroniko Kumar (maLiNe), dijake Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter mlada raziskovalca Brino Kren in Lenarta de Bocka.

Opozoriti želijo tudi na pomen besedil, na kar instrumentalni jazz velikokrat pozablja. "Besedila namreč izražajo ogledalo generacije in družbe, nastopajoči pa so predstavniki nove, mlade generacije slovenskih avtorjev, ki še niso imeli priložnosti predstavitve na večjih glasbenih festivalih po Sloveniji", je dodal programski vodja.

Gre za diplomante tujih univerz, ki so svojo glasbeno pot začeli v Sloveniji in jo po končanem študiju v domovini tudi nadaljujejo oziroma za nekakšno vrnitev ustvarjalnosti in avtorskih inovacij, je ocenil in poudaril, da se je večina nastopajočih v preteklih letih udeležila delavnice Jazzinty, kjer je dobila prve usmeritve in stike za svoj študij v tujini. "Posledično vrnitev na festival Jazzinty tudi simbolično sklene krog, ki ga Jazzinty goji že 20 let," je dejal.

Delavnico so letos pripravili s sodelovanjem graške jazzovske akademije in švicarskega jazz kampusa iz Basla. Med letošnjimi mentorji so Zvezdana Novaković - vokal, Tomaž Gajšt - trobenta, Boštjan Simon-saksofon, Vasil Hadžimanov - klavir, Samo Šalamon - kitara, Robert Jukič - električni bas in kontrabas, Kristijan Krajnčan - bobni, Dre A. Hočevar - uvod v kompozicijo in Ana Čop - spoznavanje jazza. Gost festivala in delavnice je ugledni avstrijski kitarist Wolfgang Muthspiel, je še povedal Bohte.

Festival Jazzinty 2021 bodo končali s tradicionalnim zaključnim koncertom udeležencev delavnice.

STA; M. K.

