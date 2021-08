Obisk direktorja policije - Policistu gre na bolje

16.8.2021 | 19:00

Šef slovenske policije Anton Olaj obiskal poškodovanega policista. (Vir: dr. Anton Olaj, Twitter)

Novo mesto - Zdravljenje v nesreči huje poškodovanega policista poteka po pričakovanjih, pravijo zdravniki

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj je v novomeški bolnišnici obiskal policista Policijske postaje Novo mesto Tomaža Beleta, ki okreva po nedavni hudi nesreči, ki bi se zanj lahko končala tudi tragično. Olaj je na Twitterju zapisal, da policist Bele uspešno okreva po tem, ko se je v policijsko vozilo zaletel osumljenec na begu. »Zdravnik opogumlja, da zdravljenje poteka po pričakovanjih,« je še dodal in objavil fotografijo.

Spomnimo, da so policisti Postaje prometne policije Novo mesto prejšnji teden med kontrolo prometa na avtocesti pri postajališču Starine zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Volkswagen Passat. Voznik svetlobnih in zvočnih znakov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo ter vijugal po vozišču. Novomeški operativno-komunikacijski center je z opisom vozila seznanil policiste na terenu in policista Policijske postaje Novo mesto sta se takoj odzvala z namenom, da voznika ustavita in mu preprečita nadaljevanje nevarne vožnje. Službeno vozilo sta ustavila na Andrijaničevi cesti in izstopila, da bi za morebitno uporabo pripravila sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri z veliko hitrostjo pripeljal voznik passata, trčil v robnik ob cesti in izgubil oblast nad vozilom. Avtomobil je bočno drsel, čelno trčil v službeni avtomobil policije, potem pa je vozilo odbilo v policista, ki sta bila ob vozilu. Eden izmed policistov je utrpel hude telesne poškodbe, drugi pa lažje.

Iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista.

R. N.