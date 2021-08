Pogrešan turist najden v Kopru; policija preklicuje iskanje

16.8.2021 | 12:40

Policisti so včeraj popoldne prejeli prijavo, da svojci pogrešajo 54-letnega Srečka Lorberja iz Novega mesta. Ob 16. uri je šel na sprehod v Ankaranu, kjer je na dopustu, a se z njega ni vrnil.

Spremenjeno ob 15. uri:

Policisti so ga iskali včeraj in danes, ko so ga našli v Kopru. Z njim je vse v redu, so sporočili koprski policisti.

M. K.