FOTO: Veter kot za šalo podiral in trgal plastenjake v Vrbini pri Krškem

16.8.2021 | 14:00

Škoda je ogromna ...

... večino plastenjakov bo treba postaviti na novo ... (fotografije tudi spodaj v fotogaleriji)

Vrbina/Brežice - Na precejšnjem delu krške Vrbine, kjer so nekoč bile njive in travniki, so sedaj plastenjaki, kjer pod folijo raste zelenjava in jagodičevje. Večina jih je v lasti dveh kmetij – Krošljeve in Bosteletove iz Zgornje Pohance, ki se s pridelavo zelenjave in sadja poklicno ukvarjata. Sinočnje neurje s hudim vetrom je kot za šalo zvijalo nosilno ogrodje in trgalo plastično folijo.

Po prvih informacijah je škoda, kot kažejo fotografije, ogromna. Večino tega se ne bo dalo popraviti, vse bo potrebno postaviti na novo. Darko Krošelj nam je povedal, da imajo v Vrbini 13 ha, večinoma jagod, pa tudi nekaj zelenjave. Na 2 ha je preko 20 plastenjakov popolnoma uničenih.

Toče sicer tam ni bilo veliko, malo se pozna na jagodah, ki jih je veter odkril.

Poleg krške hudo tudi v brežiški občini

V občini Brežice je neurje z močnim vetrom, nalivi in točo najbolj prizadelo mesto Brežice z okolico. Močan veter je podiral in lomil drevesa, podrto drevo je poškodovalo hišo, so pojasnili na brežiški občini.

Veter je tudi razkrival strehe objektov, poškodovani so drogovi javne razsvetljave in pokrovi kanalizacijskega omrežja. Vzdrževalci so že zagotovili prevoznost cest, ki so bile zaprte zaradi podrtih dreves, danes na terenu nadaljujejo z odpravljanjem poškodb na javni razsvetljavi.

Toča v kmetijstvu po podatkih pristojne službe ni povzročila večje škode, so še navedli na brežiški občini, kjer ocene škode zaradi neurja zaenkrat še nimajo. Gasilci so sicer na območju brežiške občine po podatkih centra za obveščanje v nedeljo posredovali na 15 lokacijah.

Tudi na območju občine Krško je močan veter razkril nekaj streh objektov in podrl več dreves, nekatera so pri tem poškodovala osebna vozila in nekaj objektov. Gasilci so posredovali na devetih lokacijah, prav tako so posredovale ostale pristojne službe.

Po podatkih Elektra Celje je bilo včeraj na širšem območju Posavja zaradi posledic neurja brez električne energije 1534 odjemalcev. Ekipe Elektra Celje so v nočnih urah odpravile večino okvar na omrežju, tako da je danes zjutraj bilo brez električne energije še 48 odjemalcev, ki so napajani iz transformatorske postaje Glogov Brod. Sicer pa je po navedbah Elektra Celje nedeljsko neurje povzročilo predvsem veliko materialno škodo na elektroenergetskem omrežju.

J. K.

Galerija