FOTO: Nesreča v Črmošnjicah; puščal plin

16.8.2021 | 18:50

Nesreča v Črmošnjicah (obe fotografiji: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Posredovanje gasilcev v Podgorici (vse tri fotografije: PGD Videm Dobrepolje)

Danes ob 13.12 sta se v Črmošnjicah pri Stopičah, občina Novo mesto, oplazili osebni vozili, pri čemer se je eno prevrnilo in nato obstalo na kolesih. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečene osebe ter izmenično usmerjali promet do prihoda policistov. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto Novo mesto so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.16 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel v Brežice, od koder je iz tamkajšnje bolnišnice v UKC Ljubljana prepeljal obolelo osebo.

Zagorela trava ob daljnovodu

Ob 15.16 je v Bereči vasi, občina Metlika, zaradi iskrenja na drogu daljnovoda zagorela trava. Po izklopu daljnovoda so gasilci PGD Suhor pogasili okoli pet kvadratnih metrov suhe trave ter pomagali dežurnemu delavcu elektro podjetja pri odpravi napake.

Kadilo se je iz klime

Ob 11.04 se je v Kočevarjevi ulici v Novem mestu kadilo iz zunanje enote klimatske naprave na stanovanjskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so napravo odklopili iz elektrike in pregledali s termovizijsko kamero.

Gnojevka na cesti

Ob 10.44 je bila na Ločki cesti v Črnomlju razlita gnojevka po cestišču. Dežurni delavci CP Črnomelj so postavili prometno signalizacijo, gasilci PGD Črnomelj pa sprali cestišče v dolžini okoli 250 metrov.

Puščal plin

Včeraj ob 18.47 je v Podgorici, občina Dobrepolje, iz plinohrama pri stanovanjski hiši puščal plin. Gasilci PGD Videm in Zdenska vas so zavarovali kraj dogodka, gasilci PGD Ribnica pa so preprečili nadaljnje puščanje plina. Napako je odpravil pooblaščeni serviser.

M. K.