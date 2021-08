Tudi ponoči dve nesreči na AC; strela udarila v hišo

17.8.2021 | 07:05

Simbolna slika (foto: M. K.)

Minulo noč ob 1.46 se je na avtocesti pri izvozu Trebnje-vzhod osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in obstalo na cesti. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili kraj ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so dve osebi oskrbeli na kraju in eno osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci DARS so s prometno signalizacijo zavarovali kraj.

Ob 2.21 se je le 100 metrov od prve nesreče, vendar na nasprotnem voznem pasu, osebno vozilo prav tako zaletelo v odbojno ograjo, drugo pa trčilo vanj. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili kraj ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so bili na kraju, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Delavci DARS so s prometno signalizacijo zavarovali kraj.

Strela udarila v hišo

Ponoči ob 1.50 je na Velikem Riglju, občina Dolenjske Toplice, strela udarila v ostrešje stanovanjske hiše. Do požara ni prišlo, odkrilo je 5 kvadratnih metrov strešne kritine. Gasilci PGD Podturn so streho prekrili z nadomestno kritino ter protipožarno pregledali objekt.

Iztekalo olje

Ob 20.31 je na Cesti prvih borcev v Brežicah iz avtodvigala iztekalo hidravlično olje. Gasilci PGE Krško so preprečili iztek olja v jašek, z vpojnimi sredstvi posuli cestišče in parkirišče na površini 25 m2 in ga očistili.

Požar pred dežjem

Ob 16.41 sta v Smolenji vasi nad potokom Šajser, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Motena dobava voda

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz dela Ulice Kozjanskih Borcev, dela Obrtne ulice in dela Ceste svobode v Brežicah, da bo danes, predvidoma med 8. in 15. urom, motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLINE STARI BORŠT, TP KARLOVCE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRAŠEVO, izvod 4. PETANE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU, izvod 6. IVANA ROBA PROTI GOTNI VASI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOLČJA JAMA, TP VRTAČE in TP REPLJE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M. PEČI na izvodu DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK in TP SREBOTNICA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ ŠOLA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:30 in 14:30 na območju TP Bogneča vas, Roje Trebelno in Štatenberg.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 9. in 14. uro na območju TP Gorica pri TEB, nizkonapetostno omrežje – Stanovanja proti TEB.

M. K.