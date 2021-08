Alex Novak vse bližje finalu

17.8.2021 | 08:25

Champ le Duc - V majhnem francoskem mestu Champ le Duc se je minuli vikend odvila četrta dirka jugo zahodne cone v motokrosu v kategorijah 65 in 85 kubičnih centimetrov in Evropsko prvenstvo za ženske v kategorijah s štiritaktnimi do 250 kubičnih centimetrov in dvotaktnimi motorji do 125 kubičnih centimetrov. Na dirki sta od Slovencev nastopila le Brežičan Alex Novak v razredu do 65 ccm, v kategoriji do 85 ccm pa mladi primorski up Miha Vrh. Kot smo dobili obvestilo iz ekipe mladega dolenjskega dirkača Žana Ovna, se le ta zaradi slabše forme žal te četrte dirke ni udeležil.

Na sobotnih uradnih treningih in kvalifikacijah so se najprej pomerili tekmovalci v razredu do 85 ccm, kjer je bilo prvič letos v tem razredu prijavljenih več kot štirideset dirkačev in so bili, kot veleva pravilnik, razvrščeni v dve kvalifikacijski skupini. V prvi skupini je na kvalifikacijski dirki Miha Vrh zabeležil solidno petnajsto mesto in se je s tem kvalificiral na dirko. V razredu do 65 ccm pa je mladi Alex Novak v konkurenci 23. dirkačev ob kratkem spoznavanju lepe, a zahtevne francoske steze, ob slabem štartu in kopici napak zabeležil zanj nekoliko skromno šestnajsto mesto.

V nedeljo pa je bil nov dan, dan, ko so se dirkači v obeh kategorijah pomerili v dneh vožnjah za skupno zmago in točke ter posledično prvih osem mest, ki vodijo v finale Evropskega prvenstva, ki bo 19.09.2021 na Sardiniji na zahtevni peščeni stezi v Rialu Sordu v sklopu dirke svetovnega prvenstva MXGP. Tokrat se v razredu do 85 ccm mladi Primorec Vrh ni izkazal, saj je v obeh vožnjah ostal brez točk in je dirko zaključil na 38 mestu.

Precej bolje pa je nedeljsko dirko, kjer se delijo točke, odpeljal mladi Brežičan Novak. V prvi vožnji mu je solidno uspel štart in po prvem zavoju je bil na osmem mestu. Z agresivno vožnjo je že po polovici prvega kroga prišel na četrto in v prehitevanjih prehitel tudi vodilnega Italijana Andreo Uccellinija. V naslednjih dveh krogih se je približeval prvi trojici, a pri tako agresivni vožnji naredil napako in v enem od ovinkov je sledil manjši padec. Le ta ga je stal zdrsa po lestvici, saj je nadaljeval z osmega mesta. Kot je bilo za pričakovati, se je še bolj odločno zaganjal za konkurenco in zopet dohitel vodilno skupino, a je v žaru borbe z enem od španskih mladeničev potegnil krajšo in se zopet znašel na tleh. Tokrat je pred nadaljevanjem izgubil precej več mest, saj je padel na štirinajsto mesto. Do konca te prve vožnje je sicer uspel priti do desetega mesta, na katerem je zaključil prvo vožnjo.

V drugi mu štart ni uspel tako dobro kot v prvo in v prvem ovinku so ga sotekmovalci povsem zaprli. Po prvem krogu se je znašel na sedemnajstem mestu. Sicer je zopet zelo hitro napredoval in prišel že do osmega mesta, nakar je zopet sledil manjši zdrs, ki ga je potisnil na trinajsto mesto. S tega je do konca druge vožnje napredoval vse do devetega mesta in to ga je v skupnem seštevku dirke postavilo na deseto mesto. To sicer ni rezultat, ki si ga je mladenič iz Brežic želel, saj so po zmagi v Jastrebarskem mlademu Alexu apetiti zrasli. Se je pa tolažil s tem, da je napredoval v skupnem seštevku s sedmega na šesto mesto.

Nekoliko bolj je bil zadovoljen njegov oče Aleš Novak, ki je dejal, da je rezultat sicer soliden, a je sam zadovoljen predvsem s sinovim pristopom in borbenostjo na nedeljski dirki. Napake se pač dogajajo, a je Alex še mlad in časa za stabilnost bo še dovolj. Sedaj iščejo s trenerjem Miljenkom Pernarjem hitrost in premagovanje vseh ovir - skokov. ''Alex je v tem segmentu letos zelo napredoval in to nas v ekipi in družini poganja naprej,'' je misel zaključil oče Aleš Novak.

Prvih osem iz vsake izmed štirih con se bo uvrstilo v finale, ki bo na Sardiniji. Novak je tako z eno nogo že v finalu. Čaka ga pa še ena dirka te jugo zahodne cone, in sicer domača dirka v Brežicah. Ta bo na sporedu čez tri tedne, 4. in 5. septembra. Pred tem pa ga čakata še dirka hrvaškega in nato še dirka slovenskega državnega prvenstva.

V ženski kategoriji pa smo zasledili v motokrosističnem svetu in tudi pri nas znano, mlado šestnajstletno tekmovalko Mijo Ribič. Mija prihaja iz Bosne, točneje iz Velike Kladuše, in vozi za hrvaško, občasno pa tudi slovensko prvenstvo. To je bila po italijanski Esanatogliji njena druga dirka Evropskega prvenstva v karieri in simpatična Mija je navdušila tokrat že v sobotnih kvalifikacijah, saj je v absolutni konkurenci dvo in štiritaktnih motorjev zasedla odlično deseto mesto. Na nedeljski dirki pa je v prvi vožnji zasedla enajsto, v drugi pa šestnajsto mesto. V razredu dvotaktnih 125 kubičnih motorjev pa ji je uspelo osvojiti tretje mesto in s tem svoje prve stopničke na nivoju Evropskega prvenstva. Ob pogovoru z njo je omenila, da ima za tretjo dirko slovenskega državnega prvenstva, ki bo čez dva tedna v Orehovi vasi, prost termin, in bo z veseljem tekmovala med fanti na znameniti stezi v Radizelu.

Mitja Pungarčič