Jernejevo 2021 - pestro dogajanje razpršeno po občini, v glavnem zunaj

17.8.2021 | 12:00

Direktor OU občine Šentjernej Samo Hudoklin in župan Jože Simončič sta sedmi sili na novinarski konferenci predstavila dogajanje ob Jernejevem 2021 in načrte občine v prihodnosti.

Šentjernej - Kljub negotovi zdravstveni situaciji zaradi epidemije koronavirusne bolezni bo letos pestro dvotedensko dogajanje ob občinskem prazniku občine Šentjernej, imenovanem Jernejevo, ko praznujejo tudi farno žegnanje.

Tako sta na včerajšnji novinarski konferenci povedala župan Jože Simončič in direktor občinske uprave Samo Hudoklin.

Z nedeljskim Jernejevim kolesarskim maratonom so odprli letošnje praznovanje. (Foto: Občina Šentjernej)

»Želimo, da praznični utrip doseže vsakogar iz občine, zato smo se potrudili skupaj z društvi in župnijo pripraviti pestre dogodke v Šentjerneju in okoliških vaseh. Dogajanje smo torej lokacijsko razpršili po celi občini, da bo za vsakega lahko nekaj in da ne bo istočasno na isti lokaciji preveč ljudi, večina ga bo zunaj,« je dejal župan Jože Simončič. Znamenita Jernejeva povorka v teh razmerah ni izvedljiva, zato so jo - tako kot lani - izpustili.

Pri organiziranju dogajanja bodo upoštevali predpisane pogoje PCT in vse ukrepe NIJZ. Se pa zavedajo, da bodo pogoji za tiste, ki jih ne izpolnjujejo, tudi ovira za prihod na dogodke. »A kot organizator teh pogojev ne moremo zaobiti in jih bomo spoštovali, saj želimo zagotoviti varnost nastopajočih in obiskovalcev,« pravi župan.

Dva tedna dogajanja

Jože Simončić

Jernejevo 2021 se je začelo z nedeljskim 15. Jernejevim kolesarskim maratonom, včeraj so za Rokovo na Tolstem vrhu zagnali klopotec, sledijo pa različni kulturni, družabni in športni dogodki vse do 29. avgusta, ko se praznovanje s farnim žegnanjem zaključi. Dan prej bodo na slavnostni seji občinskega sveta podelili tudi občinske nagrade in priznanja.

Nekaj koncertov bo po vaseh, glavno dogajanje pa bo v Šentjerneju, kjer načrtujejo večerne dogodke, ki so koncertnega značaja – manjkal ne bo npr. tradicionalni Jernejev koncert Pihalnega orkestra občine Šentjernej 26. avgusta. Kot pove Samo Hudoklin, bodo več pozornosti namenili vinski kulturi in kulinariki, ki je na šentjernejskem koncu tradicionalno močna. Tako pripravljajo večer šentjernejskih penin, pa večer šentjernejskih vin in kulinarike, Jernejevo kuhno s festivalom dolenjskih vin, vedno z glasbenimi gosti.

Pester bo Jernejev sejem 28. avgusta, saj bodo na njem sodelovali Slovenska vojska, policija, PGD Šentjernej z dnevom odprtih vrat in predstavitvijo novega gasilskega vozila, ki ga bodo sicer slovesno prevzeli 27. avgusta.

Mnoge pridobitve, občina napreduje

Samo Hudoklin

Kot je običajno, bo občinsko praznovanje pospremilo tudi nekaj pridobitev s področja komunalne in cestne infrastrukture, saj občina pod novim vodstvom napreduje. Namenu bodo tako predali obnovljeno cesto v Gorenjem Vrhpolju, pa izgradnjo kanalizacije v naseljih Vrh pri Šentjerneju in Grenji Brezovici.

Župan in direktor OU sta podrobno predstavila uspešne naložbe od lanskega do letošnjega Jernejevega ter spregovorila tudi o načrtih, ki so smeli. Omenimo le izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture v industrijsko storitveni coni Sejmišče Šentjernej, ki se zdaj dela, pa Šentjernejsko učno pot, ki bo pomenila napredek za samo občinsko središče. Gradnjo novega mostu v Mršeči vasi načrtujejo v naslednjem letu, v prihodnjih letih bodo ob šoli dobili tudi novo športno dvorano, pa dom starejših občanov, center za zaščito in reševanje, itd. Pomembni sta sanaciji dveh prometnih cest: na odseku Dolenje Mokro Polje – Hrastje in obnovo državne ceste Drama - Šentjernej – slednja že poteka. Marsikaj bo rešil tudi nov OPN , med drugim bo umestil obvoznico, ki jo Šentjernej nujno potrebuje.

Več o dogajanju ob Jernejevem v priponki.

Besedilo in foto: L. Markelj