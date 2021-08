FOTO: V nesreči na dolenjski avtocesti umrla Gorenjca

Včeraj smo poročali o hudi prometni nesreči na dolenjski avtocesti pri Novem mestu, danes s PU Novo mesto informacijo dopolnjujejo z nekaj dodatnimi pojasnili in opozarjajo, da preiskava še ni zaključena. Po prvih ugotovitvah pa se je 63-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal v smeri Ljubljane, malo naprej od priključka na avtocesto Novo mesto zahod v zaključku manevra prehitevanja zaletel v zadnji del tovornega vozila s polpriklopnikom, ki ga je vozil 40-letni voznik iz Bosne in Hercegovine. Voznik in 55-letna sopotnica, oba z Gorenjske, sta umrla na kraju nesreče.

Ukradli malo, škode veliko

Novomeški policisti so na Šmarješki cesti obravnavali vlom v šotor, ki podjetju iz Ljubljane služi kot skladiščni prostor. Na več mestih so prerezali cerado, ukradli ''le'' za približno 50 evrov izdelkov, a naredili za okoli dva tisoč evrov škode na ceradi.

Javni red in mir- štiri opozorili, enega vklenili

Zaradi prijav kršitve javnega reda in miru so policisti včeraj posredovali petkrat – v štirih primerih je za zagotovitev miru zadostovalo opozorilo, črnomaljski in novomeški policisti so kršitelju napisali plačilni nalog.

Novomeški policisti so dopoldne posredovali v gostinskem lokalu zaradi 35-letnega gosta, ki se je očitno pijan nedostojno vedel do osebja in gostov. Tudi prisotnost policistov ga ni pomirila, tako da so ga policisti vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo – za povrh je dobil še tri plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda, neupoštevanja ukaza in nedostojnega vedenja.

Prometna varnost

V Zburah in Gazicah so policisti včeraj zasegli osebna avtomobila voznikoma, ki sta bila brez vozniškega dovoljenja.

Davi ob pol šestih se je zgodila prometna nesreča v Podbočju. Domnevno zaradi neupoštevanja prednosti je prišlo do trka dveh vozil. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, eno udeleženko – domnevno z lažjimi poškodbami - so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico. Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic je bila cesta zaprta dobro uro in pol, obvoz pa je bil urejen čez Kostanjevico na Krki.

Mejne zadeve in tujci

Policisti iz Šentjerneja so včeraj dopoldne v Zagradu pri Otočcu prijeli državljana Libije, ki je v Slovenijo prišel na nezakonit način. Črnomaljski policisti so v Ručetni vasi in na železniški postaji v Črnomlju prijeli skupaj 10 državljanov Pakistana in državljana Maroka. V okolici Drežnika so prijeli še 10 državljanov Afganistana. Postopki s tujci, ki so nezakonito vstopili v državo, še niso zaključeni.

KRONIKA VIKENDA (OD PETKA DO NEDELJE)

Prometna varnost

Policisti so obravnavali 18 prometnih nesreč z materialno škodo, od tega je bilo 10 nesreč povezanih s povoženo divjadjo. V Zburah je v nedeljo zjutraj padel 29-letni voznik neregistriranega motornega kolesa iz okolice Novega mesta in se pri tem lažje poškodoval. Po prvih ugotovitvah policistov je bil razlog nesreče prevelika hitrost. Skoraj sočasno se je prometna nesreča zgodila tudi v Leskovcu pri Krškem. Tam je 78-letna voznica pri zavijanju desno spregledala 64-letno voznico električnega skiroja. Voznica skiroja se je v nesreči lažje poškodovala.

V soboto zvečer je 21-letni voznik osebnega avtomobila trčil v 48-letno kolesarsko, ki je peljala od Župelevca proti Bukošku, kolo pa naj bi bilo med vožnjo neosvetljeno.

Policisti so med vikendom obravnavali tudi pet kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru in 19 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju.

Vlomi

V soboto popoldne so sevniški policisti opravili pogled kraja vloma v zidanico v Trščini. Neznani storilec je iz zidanice vzel starejši moto kultivator z rotacijsko kosilnico, ki naj bi bila vredna okoli 200 evrov.

V noči na nedelje so vlomili v hiši v Gorenjih Dolah, pregledali prostore, a, kot kaže, nič odnesli.

V okolici Kočevja je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec ukradel denar in nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Mejne zadeve in tujci

V petek so policisti iz Črnomlja na Vrčicah prijeli 5 državljanov Pakistana, v nedeljo zjutraj pa še 8 državljanov Bangladeša. V soboto zjutraj so nad Dobličko Goro prijeli državljana Pakistana, zvečer pa še dva. Nekaj pred polnočjo so brežiški policisti v Rigoncah prijeli 5 državljanov Afganistana. Brežiški policisti so v nedeljo dopoldne v bližini naselja Mihalovec prijeli državljana in državljanko Iraka, ki sta državno mejo prestopila na nezakonit način, v noči iz nedelje na ponedeljek pa dva državljana Irana v okolici Mosteca. V nedeljo zvečer je vodnik službenega psa v sodelovanju s policisti iz Novega mesta in Šentjerneja v Zagradu pri Otočcu prijel štiri državljane Maroka in državljana Alžirije. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

