Bolj varno skozi naselje Podgračeno

17.8.2021 | 09:00

Zožitev ceste v Podgračenem (foto: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta z izvajalcem Gradnje d.o.o. Boštanj, ki je bil izbran v postopku javnega naročanja, sklenili pogodbo za rekonstrukcijo ceste Čatež ob Savi – Mokrice skozi naselje Podgračeno. Eden od pomembnejših ciljev projekta je odpraviti nevarno zožitev na državni cesti v Podgračenem.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, si je občina že več let prizadevala za odpravo te nevarnosti. Projekt prinaša povečanje prometne varnosti z izgradnjo površin za pešce, avtobusnih postajališč in ureditvijo vozišča. Vrednost pogodbe za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika znaša 744.830 evrov – od tega bo direkcija prispevala 563.835 evrov, delež občine pa znaša 180.994 evrov.

Dela obsegajo rekonstrukcijo ceste čez Podgračeno z odpravo ožine, izgradnjo pločnika, ureditev avtobusnih postajališč, izgradnjo cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja in ustrezno prilagoditev tangirane infrastrukture. Ponekod bo treba zgraditi oporne zidove.

Dela na terenu se bodo začela prihodnji mesec, sporočajo iz brežiške občine.

M. K.

