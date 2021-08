Včeraj več kot 300 novih okužb, največ v dobrih dveh mesecih (41 v regiji); 99% je delte

17.8.2021 | 11:00

Profimedia

Nadaljuje se slabšanje epidemiološke slike v Sloveniji.

Zdravstvene službe v Sloveniji so včeraj ob 2058 PCR testih potrdile 318 novih primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih testov se je znova znatno povečal, in sicer na 15,5 odstotka. Prejšnji ponedeljek je bilo ob 11,8-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 218 novih primerov okužbe. Več kot 300 dnevnih primerov okužbe smo po podatkih Sledilnika za covid-19 nazadnje zabeležili v torek 1. junija, ko je bilo pozitivnih 373 oseb.

V državi je trenutno aktivno okuženih 2314 prebivalcev, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa se je povišala na 107 primerov.

V slovenskih bolnišnicah se je danes zjutraj zdravilo 49 covidnih bolnikov, od katerih jih je 11 potrebovalo intenzivno terapijo.

Podatki sledilnika še kažejo, da je bilo v Sloveniji doslej polno cepljenih 853.889 ljudi oziroma 40,5 odstotka prebivalstva.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 2314 aktivnih okužb, kar je 139 več kot dan prej.

Zadnje poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 1264 primerov različice delta. V zadnjem obdobju, od 1. do 8. avgusta, so potrdili 403 primere, kar predstavlja 99 odstotkov sekvenciranih vzorcev.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica 8, Kočevje in Metlika 5, Novo mesto in Šentjernej 3, Črnomelj 2, Straža in Semič 1

Posavje - Krško 7, Brežice 4, Radeče 2

M. K.