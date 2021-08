Končno bodo obnovili dotrajano cesto do Osrečja

17.8.2021 | 14:30

Upajo, da bodo na koncu zadovoljni vsi: na sliki od leve Robi Gorenc, Jože Kapler, Nataša Kovač in Marjan Udovč.

Jože Kapler in Nataša Kovač sta danes dopoldne podpisala pogodbo za obnovo dveh pomembnih odsekov lokalnih cest.

Stisk roke po podpisu pogodbe

Škocjan - Danes sta škocjanski župan Jože Kapler in direktorica podjetja Asfalt Kovač d.o.o. Nataša Kovač podpisala pogodbo za obnovo dveh pomembnih odsekov občinskih cest: v Osrečju in od Podvrha proti Bregoncam.

Gre za dobra dva kilometra dolgo cesto od regionalne ceste Škocjan - Zbure do vasi Osrečje, ki bo razširjena na 4,5 metra in celovito obnovljena: zamenjan bo spodnji ustroj, urejeno bo odvodnjavanje. Naložba bo po besedah Jožeta Kaplerja stala 339 tisoč evrov brez DDV, kar je več od prvotnih načrtov, a tovrstna dela so se v zadnjem obdobju podražila. Zato so potrebna sredstva zagotovili v proračunu.

Več denarja bo zahtevalo tudi asfaltiranje zdaj makadamskega in močno luknjastega 550 metrov dolgega cestnega odseka od Podvrha proti Bregoncam, kar bo stalo 136 tisoč evrov brez DDV. Tu poteka vsako leto kolesarska dirka za pokal občine Škocjan oz. Knobleharjev pokal in prav zaradi slabe in nevarne ceste je bilo že kar nekaj poškodb kolesarjev. Tu si po besedah župana ne želijo težkega prometa, cesto bodo v glavnem uporabljali domačini.

Kot sta povedala vaščana Osrečja Robi Gorenc in Marjan Udovč, so na obnovo ceste krajani čakali desetletja in so veseli, da jih je občina končno uslišala. Cesta je zelo dotrajana, ozka, promet pa je veliko večji kot nekoč, saj jo uporabljajo tako domačini kot ostali – predstavlja namreč pomembno povezavo do šmarješke občine, zlasti do Vinice pri Šmarjeti. Po njej dnevno vozi tudi šolski avtobus.

Direktorica izvajalca del Nataša Kovač je obljubila, da bodo dela dobro opravili in v predvidenem roku, kar pomeni pred zimo in bo možno tudi izvajanje zimske službe.

Besedilo in foto: L. Markelj