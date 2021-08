12 apostolov in Papež: Suhokranjci peš na Brezje

17.8.2021 | 17:00

Žužemberk - Prejšnji četrtek je dvanajst Suhokranjcev točno opoldne izpred žužemberškega gradu krenilo peš proti Brezju, kjer so se v nedeljo dopoldan udeležili sv. maše. Za večino pohodnikov to ni bil prvi tovrsten podvig, bil pa je eden najtežjih. Vsi so se srečno vrnili nazaj, utrujeni in nekateri nekoliko ožuljeni, a z nepozabnimi spomini in zadovoljni, da jim je znova uspelo.

Že trinajstič so se Suhokranjci podali peš na Brezje, deset let je nad organizacijo pohoda bdel današnji župan Jože Papež, ki se je tudi tokrat priključil skupini.

Pohodniki so v štirih dneh prehodili okoli 110 kilometrov. Prvi dan so prepešačili do Grosuplja, drugi dan do Medvod, tretji dan so prenočili v Podbrezju, v nedeljo pa jih je do cilja čakalo le še nekaj kilometrov.

Kjerkoli se ustavijo, jih ljudje zelo lepo sprejmejo. Ker vsi nosijo podobne majice, so hitro opazni. Na Brezjah so jih ujele številne televizijske kamere, saj jih je v nagovoru pri maši izpostavil tudi tamkajšnji župnik. »Na nek način tako tudi promoviramo Suho krajino, škoda le da nam na majicah ne piše, od kod prihajamo. To moramo v prihodnje dopolniti,« meni Papež.

Kaj je še povedal za naš časopis, kdo je od njega prevzel organizacijsko palico, kdo se je letos podal na pot in kakšne davke je terjal pohod - o vsem tem bodo podrobneje poročali v novi izdaji tiskanega Dolenjca. V četrtek seveda!

Rok Nose