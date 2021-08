Kalan zmagal s prašičem in psoma

17.8.2021 | 19:00

Jurij Kalan, prejemnik nagrade grand prix, Nina Koželj, dobitnica nagrade za najboljše delo mladega avtorja, in Robert Lozar, predsednik žirije (Foto: I. Vidmar)

Za rilcem, olje na platnu

Novo mesto - Društvo likovnih umetnikov Dolenjske je sinoči na novomeškem Glavnem trgu z multimedijsko predstavo glasbenika, slikarja in fotografa Lada Jakše odprlo 2. Mednarodni bienale likovne vizije, Etike(te) – Smeh 2021. Na več razstavnih prostorih v mestu je svoja dela razstavilo 55 umetnikov iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Poljske in iz Makedonije, veliko nagrado (grand prix) pa je za likovno delo Za rilcem prejel v Ljubljani živeči škofjeloški akademski slikar Jurij Kalan.

Ko so se pred dvema letoma v Društvu likovnih umetnikov Dolenjske odločili, da dotedanji niz preglednih razstav z naslovom Identitete in Etike(te) nadgradijo v mednarodni bienale, na katerem bodo sodelovali le tisti umetniki, ki jih bo med prijavljenimi izbrala žirija, in poleg njih še nekateri povabljeni zaslužni ustvarjalci, najboljša dela pa bodo nagrajena, so sprejeli dobro odločitev, saj se je s tem kakovostna raven razstavljenih del precej dvignila, za sodelovanje pa so se odločili tudi ugledni likovni ustvarjalci, ki jih sicer v Novem mestu ne bi bilo. »S tem smo tvegali užaljenost nekaterih na natečaju neizbranih avtorjev, vendar je tudi to lahko za marsikoga spodbuda, da se premakne iz udobja lokalnega okolja in svoje ustvarjanje nadgradi, da bo postal konkurenčen tudi v mednarodnem merilu,« upravičenost odločitve izpred dveh let utemeljuje predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske Hamo Čavrk. Da je tovrstna mednarodna prireditev zelo pomembna tudi za mesto, pa je v svojem govoru na odprtju bienala poudaril tudi novomeški župan Gregor Macedoni.

Jurij Kalan, ki je na svoji sliki Za rilcem, olje na platnu, upodobil prašiča pa velikega in majhnega psa na poti v gozdu, je bil nad nagrado presenečen in srečen; na podelitvi je večkrat ponovil, da tega ni pričakoval. Poleg velike nagrade so na Glavnem trgu podelili še nagrado za najboljše delo mladega avtorja, starega do 35 let, ki jo je dobila kiparka, umetnostna mizarka in likovna pedagoginja iz Stahovice Nina Koželj za kiparsko postavitev Koruzno polje. Podelili so tudi tri priznanja, ki so jih prejeli Boštjan Drinovec za bronasto skulpturo z naslovom Lego mislec, Zdzisław Pacholski za fotografijo z naslovom For a moment before sadness in Ana Zavadlav za diptih, risbi z ogljem z naslovom 300 zmerjavcev, 300 zmerjavcev II.

Dela 55 slikarjev, kiparjev, grafikov in fotografov bodo do 26. septembra na ogled v štirih novomeških razstaviščih – v Jakčevem domu, galeriji Simulaker, Knjižnici Mirana Jarca in v Galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine.

I. Vidmar

