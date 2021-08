FOTO: Po trčenju v drevo umrl 68-letni voznik

17.8.2021 | 18:00

Nesreča pri Gumberku. Ko so posredovali gasilci in reševalci, še ni kazalo na najbolj tragičen izid ... (foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Policisti, reševalci in gasilci so bili nekaj po 14. uri napoteni na kraj prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti pri Gumberku. Po prvih ugotovitvah ogleda je 68-letni voznik peljal po cesti iz Gumberka proti Ratežu, v levem ovinku zapeljal naravnost in trčil v drevo ob cesti. Iz vozila so ga s tehničnim posegom rešili gasilci. Reševalci so poškodovanemu vozniku nudili prvo pomoč, nato pa ga z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico, od koder so sporočili, da je ob četrti uri popoldne umrl. O dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Da bi ugotovili točen vzrok smrti in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na voznika, da je zapeljal s ceste, je bila odrejena obdukcija. Ogled kraja in preiskavo primera so prevzeli prometni policisti iz Novega mesta.

Nesreča na višnjegorskem klancu

Ob 13.40 sta na višnjegorskem klancu pri izvozom za Višnjo Goro v smeri Novega mesta, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili. Eno poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Ljubljana. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih ter posuli z vpojnimi sredstvi razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

M. K.