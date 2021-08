Klevevška toplica - Zapornica naredila red v Klevevžu

18.8.2021 | 14:35

Klevevška toplica je pomembna naravna vrednota šmarješke občine, ki jo zlasti v poletnem času obišče iz leta v leto več ljudi od blizu in daleč. (Foto: R. N.)

Klevevž - Klevevška toplica je ponos in izjemna turistična točka šmarješke občine. Izvir termalne vode, ki ima vse leto toplo vodo od 21 do 25 stopinj Celzija, zlasti v poletnem času obišče veliko ljudi od blizu in daleč. Nekateri so si tam privoščili piknike, pozno v noč navijali glasno glasbo, kurili, kampirali, prišlo je celo do vandalizma. Razmere so postajale nevzdržne in vse bolj moteče. Številni so se z avtomobilom želeli pripeljati v neposredno bližino te naravne vrednote, ki spada v Naturo 2000. Gneča je bila včasih nepopisna.

Zato je občina ukrepala in se je lani na pobudo lokalnega prebivalstva odločila za spremembo prometne ureditve javne poti, ki je edina dostopna pot do izvira termalne vode. A prometni znak, da se do izvira ne sme z osebnim avtomobilom, ni preveč pomagal. Mnogi omejitve niso spoštovali, zato je lani občinski svet sprejel poseben odlok za območje Klevevške toplice, s katerim so vzpostavili tudi nov prometni režim. Dostop do izvira ni več mogoč z avtom, ampak so že zgoraj postavili dvižno zapornico, s katero so naredili red. Obiskovalci lahko zdaj parkirajo na bližnjem parkirišču ob pokopališču v Slapih in pridejo do izvira peš ali pa svoj avto pustijo na zgornjem plačljivem parkirišču pri graščini Klevevž.

Ali so obiskovalci sprejeli nov režim? Podrobneje o tem in o načrtih s klevevško toplico v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista. Jutri boste že listali novo ...



Rok Nose