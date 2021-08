Konj poškodoval otroka

18.8.2021 | 07:05

Včeraj ob 18.31 je na Roški cesti v Kočevju konj poškodoval otroka. Na kraju je poškodovanega oskrbel zdravnik ZD Kočevje, posadka helikopterja SV pa ga je na nadaljnje zdravljenje prepeljala v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLINE STARI BORŠT, TP KARLOVCE,

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI,

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU,

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1,

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 2. STRAŽA - OMARICA NA KZ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS-ŠOLA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOŠI, izvod Proti Adlešičem.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča , da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Goveji dol, nizkonapetostno omrežje – Vrhek med 8. in 14. uro.

M. K.