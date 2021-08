Član Krke je postal Marko Arapović

18.8.2021 | 10:40

Marko Arapović (foto: Liga ABA)

Novo mesto - Košarkarski klub Krka se je okrepil s 25-letnim hrvaškim krilnim centrom Markom Arapovićem. Gre za sina nekdanjega reprezentanta Hrvaške Franja Arapovića, ki je bil pred dvajsetimi leti eno sezono tudi član novomeške zasedbe.

Marko Arapović (207 cm) je kariero začel v ekipi Kaptola, nato je bil dve sezoni pri Ciboni, 2015 pa se je preselil k zagrebški Cedeviti, kjer je ostal do 2018. Zadnji dve sezoni je bil član turškega Galatasarayja.

V svoji klubski karieri je osvojil pet naslovov hrvaškega državnega in pokalnega prvaka, leta 2014 je bil s Cibono tudi prvak regionalne lige ABA. Uspešno je igral tudi v dresu mlajših reprezentančnih selekcij. Prvo odličje je osvojil 2011, ko je s kadeti postal evropski prvak, z mladinci je leta 2013 na EP osvojil srebro, leta 2014 pa bron. Vmes je bil z reprezentanco do 17 let bronast na svetovnem prvenstvu v Litvi (2012), pred šestimi leti pa je v dresu Hrvaške U19 osvojil srebro na svetovnem prvenstvu v Grčiji.

"Zelo sem vesel, da sem podpisal za Krko. Komaj čakam začetek sezone. Pogovarjal sem se s trenerjem Daliborjem Damjanovićem. Pripravljen sem na vse, kar zahteva od mene in ekipe. Želim si, da bomo imeli uspešno in zdravo sezono. Vesel pa sem, ker bom zaigral za klub, za katerega sem navijal kot otrok, ko je tu igral moj oče," je povedal mlajši Arapović.

M. K.