Okrepljeni odbojkarji Krke začeli priprave na novo sezono

18.8.2021 | 09:00

Krkaši že trenirajo v Marofu. (foto: MOK Krka)

Štiri okrepitve: Fran Peterlin, ...

... Žiga Čopi, ...

... Nik Lavrič ...

... in Matevž Hvala.

Novo mesto - Članska ekipa moškega odbojkarskega kluba Krka je s tem tednom začela priprave na novo tekmovalno sezono, fantje so v ponedeljek že opravili prvi trening v športni dvorani Marof.

Z individualnimi treningi so sicer začeli že teden dni prej, za vadbeni program pa je poskrbel Josip Radaković, ki bo tudi v letošnji sezoni skrbel za fizično pripravo novomeških odbojkarjev, sporočajo iz kluba. Tudi na trenerskem položaju ni prišlo do sprememb. Prvi trener bo še naprej Tomislav Mišin, pomagal pa mu bo Jernej Rojc, ki ob tem ostaja tudi vodja mladinskega pogona.

S pripravljalnimi tekmami bodo začeli ob koncu avgusta, v septembru pa se obeta tudi tradicionalni turnir za Pokal Novega mesta. Državno prvenstvo se bo začelo 2. oktobra, Krka pa bo v prvem krogu doma gostila Salonit Anhovo.

V novo sezono s štirimi okrepitvami

V dresu Krke bo letos moč pozdraviti štiri nove obraze. Na položaju sprejemalca se jeNovomeščanom pridružil Fran Peterlin, 28-letni 200 cm visoki odbojkar, ki je lansko sezono uspešno branil barve Salonita Anhovo iz Kanala ob Soči. V preteklosti je igral v zagrebški Mladosti, preizkusil pa se je tudi v Švici in Grčiji.

Krki se je pridružil še en sprejemalec, in sicer Žiga Čopi, 24-letni 192 cm visoki odbojkar. Člansko kariero je pričel v OK Črnuče, v lanski sezoni pa je nastopal v dresu OK Hoče.

Tretja okrepitev prihaja iz Kočevja. Ekipi se pridružuje mladi, nadarjeni in visokorasli Nik Lavrič. 197 cm visoki srednji bloker bo novembra dopolnil 20 let.

Kot četrti se bo članski ekipi pridružil še Matevž Hvala. Gre za 17-letnega in 180 cm visokega perspektivnega mladeniča, ki se je kalil že v nižjih selekcijah MOK Krka, letos pa se bo prvič preizkusil v članski kategoriji.

Od ekipe so se že tekom ali pa ob koncu lanske sezone poslovili brata Štefanič, Uroš in Martin, ki sta se vrnila v OK Kostanjevica, Din Hodžič Šlejkovec, letos bo oblekel dres OK Črnuče, ter Sergej Drobnič, ki bo kariero nadaljeval v avstrijskem UVC Graz.

Sestava MOK Krka za novo sezono je tako naslednja:

Podajalca: Svit Hafner, Nejc Kožar

Sprejemalci: Fran Peterlin, Žiga Čopi, Toni Travnik, David Renko, Matevž Hvala

Korektor: Zlatko Pulko

Srednji blokerji: Grega Erpič, Mario Koncilja, Luka Lindič, Nik Lavrič

Libera: Anže Borin, Tit Jaklič

M. K.

Galerija