Potrdili še osem projektov kolesarskih povezav, tudi Krško - Kostanjevica

18.8.2021 | 09:50

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

V okviru dogovora za razvoj regij so do avgusta izdali še osem novih odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Skupaj je tako do sedaj potrjenih 49 operacij, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva. Skupna dolžina vzpostavljenih kolesarskih povezav bo preko 355 kilometrov.

Kot so ob osmih novih odločitvah o podpori v sporočilu za javnost zapisali na infrastrukturnem ministrstvu, skupna vrednost investicij znaša 30,29 milijona evrov in bodo v višini 15,03 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podpore bodo deležne kolesarske povezave Škofja Loka-Virmaše, Borovnica-Breg, Vuzenice z Muto, Krško-Kostanjevica na Krki, regijska kolesarska povezava na Krasu - Projekt Geomob, regionalna kolesarska povezava v občini Domžale, kolesarska steza Zagorje-Orehovica ter državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije - ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec.

Skupaj je do sedaj potrjenih 49 operacij od 71 vlog, ki jih je ministrstvo za infrastrukturo prejelo do roka, ki se je iztekel konec letošnjega januarja. Skupna dolžina vzpostavljenih kolesarskih povezav bo preko 355 kilometrov, od tega bo novogradenj preko 183 kilometrov.

M. K.