Podpisana pogodba za načrtovanje nove telovadnice pri OŠ Veliki Gaber

18.8.2021 | 12:45

Foto: Občina Trebnje

Trebnje/Veliki Gaber - Veliki Gaber z okolico je že nekaj let zelo priljubljena lokacija za priseljevanje mladih družin, pravijo na Občini Trebnje. Zaradi prostorske stiske tamkajšnje OŠ, dotrajne telovadnice in projekcije rasti števila oddelkov v prihodnjih letih so tako začeli pripravljati idejne zasnove in prostorske preveritve za projekt Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice. Zaradi specifike šolskega in okoliških zemljišč se je postopek izdelave le-te izkazal za zelo kompleksnega in zaradi obsežnosti investicije so projekt razdelili v dve fazi. Prva predvideva načrtovanje in izgradnjo nove telovadnice, druga pa načrtovanje in obnovo ter dozidavo OŠ Veliki Gaber v 16-oddelčno šolo.

Občina je z izbranim izvajalcem Misel d.o.o. že podpisala pogodbo v vrednosti 79.056 evrov z DDV za izdelavo projektne dokumentacije za omenjeno prvo fazo, torej za izgradnjo nove telovadnice.

Površina trenutne telovadnice znaša 274 m2, nova pa jih bo imela 1.455 m2. Vsa projektna dokumentacija za novogradnjo telovadnice, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izdelavo projekta za izvedbo, naj bi bila izdelana do konca letošnjega leta, v nadaljevanju pa na občini upajo tudi na nove možnosti pridobitve sofinancerskih sredstev s strani pristojnega ministrstva. S 1. fazo naložbe so že kandidirali na pretekli razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vendar zaradi pogoja, da lahko vsaka občina uspešno kandidira le z eno investicijo, niso uspeli.

2. faze projekta, načrtovanje ter obnovo in dozidavo same šole, predvidevajo v letu 2022.

M. K.