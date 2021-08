Toliko okužb ni bilo že od konca maja - 385, regija 44

18.8.2021 | 11:30

Foto: Bobo

Včeraj je bilo ob 2.228 opravljenih PCR testih odkritih 385 okužb s koronavirusom, kar je največ od 25. maja. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal kar 17,3 odstotke, kažejo podatki sledilnika covid-19.

Povprečje novih primerov v zadnjih 7 dneh se je zvišalo za 7 odstotkov in pol in zdaj znaša 204,1; 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je narasla za 6,3 odstotka in zdaj znaša 109,7.

Hospitaliziranih je 57 bolnikov, kar je osem več kot včeraj. Dva bolnika sta bila iz bolnišnice odpuščena, trije so umrli. Intenzivno nego potrebuje devet oseb.

Polno cepljenih prebivalcev v Sloveniji je 857.845, oziroma 40,7 odstotka.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 2560 aktivnih okužb, kar je 246 več kot dan prej. Nazadnje je bilo v državi toliko aktivno okuženih v sredini junija, ko pa je bil epidemični val v upadu. Takrat je bilo v bolnišnicah 134 covidnih bolnikov. Ob vzpenjajočem se drugem epidemičnem valu pa je bilo okoli 2500 aktivnih okužb v začetku oktobra lani; 6. oktobra 2020 je bilo ob potrjenih aktivnih 2528 okužbah hospitaliziranih 111 covidnih bolnikov. Takrat je bilo sicer v družbi bistveno manj prebolevnikov, prav tako se še ni izvajalo cepljenje proti covidu-19.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Metlika 6, Trebnje, Šentjernej in Škocjan 2, Črnomelj, Straža, Semič, Žužemberk, Mirna in Šmarješke Toplice 1

Posavje - Krško 11, Sevnica 6, Brežice 3

M. K.