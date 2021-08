Podpisali pogodbo za gradnjo vodovoda in ureditev površin za pešce

18.8.2021 | 13:40

Predsednik uprave novomeškega CGP Martin Gosenca in straški župan Dušan Krštinc sta danes podpisala pogodbo.

Straža - V naselju Loke bodo kmalu zabrneli gradbeni stroji. Straški župan Dušan Krštinc in predsednik uprave novomeškega CGP Martin Gosenca sta danes dopoldan podpisala pogodbo za gradnjo vodovoda in ureditev površin za pešce ob lokalni cesti v Lokah. Naložba je ocenjena na okoli 385.000 evrov z DDV, dela bodo začeli v kratkem, predviden zaključek pa je konec oktobra.

Po besedah župana so bile vodovodne cevi v Lokah v dokaj slabem stanju, v zadnjem obdobju je bilo kar nekaj popravil sistema. »Bila je tudi ena večja škoda. Vse to je botrovalo k odločitvi za to investicijo. Najprej smo morali pripraviti projekt, pridobiti vsa potrebna soglasja in projektne pogoje,« je povedal Krštinc.

Predvidena je novogradnja vodovoda z navezavo na obstoječi vodovod ob železniški progi na severu, na jugu pa na obstoječi vodovod ob regionalni cesti v zaselku Volavče. Cevi bodo položili ob lokalni cesti, potrebno bo tudi vrtanje pod vodotokom reke Krke, da bodo prišli na desni breg. Poleg tega bodo zgradili še 270 m sekundarnega vodovoda v naselju Loke, obnovljeni bodo tudi vsi obstoječi vodovodni priključki. Sočasno bodo uredili tudi površine za pešce v niveleti vozišča v dolžini 180 m, in sicer od križišča pri bivši opekarni Zalog do vstopa v naselje Loke, ki bo dobilo tudi javno razsvetljavo. Župan je še povedal, da bodo obnovili tudi nivojski železniški prehod pri bivši opekarni Zalog.

Na javnem razpisu je najugodnejšo ponudbo dal novomeški CGP, s katerim imajo dobre izkušnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

