Živali med dopustom - Doma ali v koloniji

18.8.2021 | 18:40

Če to ni razvajanje – lepo prosim! (Foto: PoPasje)

Krško - Kam poslati na počitnice psa ali mačko, ko bi radi šli brez njiju na dopust? – Zanimanje za oskrbo psov in mačk iz leta v leto večje – Posvojitev živali, če človek ne more več skrbeti zanjo

Bi šli radi na dopust in ne veste, ali bi psa ali mačko vzeli s seboj in kam bi ju oddali, če želite potovati samo v človeški družbi? Nekaj odgovorov o tem je na voljo, izbrali smo iz nabora društva PoPasje iz Krškega.

»Nudimo sanjsko razvajanje za vaše kosmatince, ki ni tipično bivanje kot v t. i. pasjih hotelih. Psi ne bivajo v kletkah ali boksih, temveč so začasa varstva del naše družine.« Če bi psi in mačke prebrali tole besedilo društva PoPasje, bi verjetno brez pomisleka izjavili, da želijo živeti tudi med dopustom po pasje in mačje in ne po človeško.

Pse ali mačke lahko njihovi človeški prijatelji pripeljejo na igrišča in v sobe v PoPasje, ali pa osebje društva za te živali skrbi na njihovem domu, pravi Dona Gomilšek iz društva PoPasje. »Družino PoPasje sestavljajo redni obiskovalci kavča. Pogosto gre za pse, ki jih poznamo že od prvih korakov v pasji svet, saj prihaja večina iz naših šolskih klopi in iz pasjega salona. Da se lahko vsakemu posebej posvetimo, je potrebno počakati na možnost priključitve, glede na prostorsko in časovno razpoložljivost. V teh 11 letih, od prve omembe PoPasje, smo zgradili krasne odnose in verjamem, da sta zaupanje in iskrenost eni glavnih vrednot pri delu z živimi bitji. Zdi se mi pomembno, da se z varuško svojega psa dobro spoznamo in ji lahko zaupamo, da bo v vseh situacijah reagirala strokovno in v skladu s svojimi moralnimi vrednotami. To pomeni, da so naši varovanci kot naši lastni psi. Ljubljeni in vzgajani po pasje. Enako velja za pasje šolarje in tiste, ki hodijo v salon na nego – ljudem podamo ogromno koristnih nasvetov in informacij o vseh vidikih skrbi za živali. Tisti, ki še niso del naše pasje družine, se lahko priključijo tako, da nas pokličejo ali nam pišejo in se dogovorimo za srečanje, obisk, sodelovanje, spoznavanje psa. Mnogi se vključujejo tudi v naše prostočasne aktivnosti, organizirane piknike in delavnice, preden prvič pridejo na počitnikovanje. Seveda pa se nam poleti pridruži tudi veliko psov, ki jih še nismo spoznali; za takšne je priporočljivo, da termin rezervirajo že spomladi, ko še organiziramo spoznavne sestanke. Med poletjem srečanja žal niso mogoča, saj imamo zelo natrpan urnik in aktivnosti od 5. do 23. ure zvečer (odvisno od temperature – včasih kolesarimo in se rolamo tudi ponoči),« omeni Dona nekaj podrobnosti.

Na voljo imajo vrsto možnosti, od oskrbe doma do oskrbe v »hotelu« društva. Oskrbo na domu izvajajo po dogovoru, predhodno organizirajo spoznavanje psa ali mačke ter spoznavanje z lastniki, kjer analizirajo hranjenje, zdravstveno stanje, vedenjske značilnosti itd.

Skrb za bolnike

»Ob prihodu živali se spoznamo z vso njeno zdravstveno zgodovino, da približno vemo, kaj pričakovati. Kot v večjih skupinah otrok, so manjše poškodbe, prehladi, virusi včasih neizogibni. Oskrbniki imamo opravljena potrebna izobraževanja, tudi izobraževanje prve pomoči. Ker smo bili prostovoljci v društvih za zaščito živali, zavetišču in smo pomagali na veterini, nam veterinarske storitve niso tuje. Na nas se obrača ogromno ljudi, ki svojim sorodnikom ne morejo pustiti visoko zahtevnih bolnikov, srčnih bolnikov, bolnikov po operacijah ali celo sladkornih bolnikov, ki jim je redno treba meriti sladkor in dajati inzulin. Tudi za takšne poskrbimo. Vsi lastniki so sproti obveščeni o dogajanju in posebnostih zdravstvenega stanja živali. Uspešno sodelujemo z lokalnimi veterinarskimi postajami in hvaležni smo za prijateljstva ter povezave, ki so se zgradila tudi na tem področju,« pravi Dona.

Mačke imajo svoje prostore in niso vedno v pasji družbi. Posvojenke in začasnice, ki iščejo domove, se hitro naučijo, da med premikanjem po prostoru ne smejo teči – tako postanejo za pse nezanimive. Stiki in spoznavanja so vedno pod nadzorom. »Imamo pa ogromno psov, ki pridejo v varstvo v kompletu z mačjo prijateljico. Sama verjamem, da se lahko vse živali sproščeno družijo, če so njihovi skrbniki delali na zgodnji socializaciji ter če je v skupini vzpostavljen red,« pojasnjuje Dona.

Kot pravi, so s pisano druščino vsepovsod. »Terenčkamo med krško-brežiških morjem in prostranimi polji Jovsov, hribolazimo po lokalnih gričih in hribih, skirojamo in rolamo po posavskih ulicah in cestah, iščemo osamele gozdne poti in lepe razglede. Ljudje nam povsod mahajo in gostoljubno sprejmejo. V fazi selitve smo in bomo še nekaj časa, zato je ključen naš PoPasjemobil, ko mnogoštevilna družina potuje med urbano krško lokacijo v prekrasno naravo v brežiškem koncu. Na Čatežu imamo poligon, ki ga v javno dobro pasjim vodnikom posojamo kot pasji park. Včasih tudi taborimo. Jaz temu ne rečem služba, to je naš slinast 'lajfstajl',« pravi Dona.

Tudi posvojitev

Zanimanje za opisano pasje in človekovo življenje je vsako leto večje. Iz tabuja je varstvo počasi zrastlo v super idejo, celo tako, da mnogi lastniki svojemu psu občasno zabavo privoščijo, četudi so doma in ne gredo na dopust. Temu pravi pasja kolonija in je spomin na otroške poletne dejavnosti. »Ko sva začela s to dejavnostjo, ki pri nas sicer ni obstajala, se je mnogo ljudi čudilo, celo zgražalo nad idejo dopustovanja psa drugje, ne doma. Danes je pes družinski član in pomembno je, da je sprejeta tudi dobrobitna ponudba, ki je koristna tako pri celostnem razvoju psa kot razbremenitvi njegovega skrbnika. V času korone je bil porast povpraševanja za pse, tako imamo letos preveliko povpraševanje za varstvo in je marsikdo moral najti zanj drugo rešitev, pri sorodnikih ali prijateljih. Morda bi izpostavila pomembno številko le glede najine pasje družine VIPack – v letu 2020 sva kot prva v Sloveniji ponudila svojim dolgoletnim kavčarjem možnost nujne asistence ali posvojitve v primeru, če se njihovemu skrbniku pripeti kaj hudega, če na primer zboli ali umre. Podpišemo pogodbo o spremembi lastništva v primeru nezgode ali smrti. Naj poudarim, da ne gre za plačljivo dejavnost, bolj za najino dobrobitno misijo po boljšem svetu,« pravi Dona.

M. Luzar