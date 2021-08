Po dvorišču in cesti iztekalo gorivo

19.8.2021 | 07:00

Gasilci čistijo cesto - arhivska slika lokalno.si

Včeraj ob 15.40 je na Bregah, občina Krško, iz dostavnega tovornega vozila iztekalo pogonsko gorivo po dvoriščnem dovozu in delu cestišča. Gasilci PGE Krško so madež na površini približno osem kvadratnih metrov posuli z vpojnimi sredstvi ter očistili dvorišče in cestišče.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Mali in Srednji Lipovec, Boršt, Trebča vas, Zafara ter Baragova in Jurčičeva ulica v Žužemberku ter Dolenji Globodol v občini Mirna Peč, da ukrep prekuhavanja pitne vode ni več potreben.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINC, TP DRGANJA SELA, TP DRGANJA SELA 2, TP NA HRIBU-D. SUŠICE, TP REBER, TP REBER 2, TP RIGEL 1, TP RIGEL 2, TP SELIŠČE, TP SUŠICE;

- od 7:30 do 8:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1, TP MAKUTE, TP LUBANC, TP VERDUN PRI URŠNIH SELIH, TP PRI MALNU-G.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH - GRČEVJE, TP VRH PRI PAHI, TP GRČEVJE, TP KOTI - GRČEVJE, TP NOVA GORA - GRČEVJE, TP SREDNJE GRČEVJE, TP LAPORE, TP ČREŠNJICE, TP VEŠČE, TP ŠTRAVBERK;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRIČ PRI OTOČCU 1958.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu DOL. DOBLIČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS na izvodu DEČJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pugelj med 10. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pohanca, Gornji Obrež, Mrzlak 1, Mrzlak 2, Dolenja vas pri Artičah, Arnova sela, Čela, Ključice, Trebež, Glogov Brod, Artiče in Artiče zadružni dom med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki Trn 2, nizkonapetostno omrežje - Veliki Trn med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Jerman Vrh, nizkonapetostno omrežje - Jerman Vrh preko ceste med 9. in 13. uro.

M. K.