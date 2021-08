Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

19.8.2021 | 08:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto tudi letos spodbuja k odgovornemu lastništvu živali, zato je pripravila projekt sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk. V ta namen bodo od 1. septembra spet na voljo boni za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije mačk. Lastniki s stalnim bivališčem v Mestni občini Novo mesto lahko bone v vrednosti 25 evrov prevzamejo v občinski sprejemni pisarni na Seidlovi cesti 1 vsak dan med delovnim časom občine. Boni so unovčljivi v treh izbranih veterinarskih ambulantah, ki delujejo v Mestni občini.

Storitev izvajajo v Veterinarski ambulanti Buba (Ljubljanska cesta 27), A+VET veterinarska ambulanta (Markljeva ulica 2) in v Veterini Novo mesto, ambulanti za male živali (Šmarješka cesta 2).

Na eno gospodinjstvo pripadata dve storitvi, akcija sterilizacije in kastracije lastniških mačk pa traja do 12. novembra oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.

M. K.