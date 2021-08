Na pogoje PCT se bo treba kar navaditi

3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Popendekl

Nehajte lagati in strašiti ljudi, ker to kar pišete enostavno ni res! Služba vlade RS za zakonodajo v dokumentu št. 092-34/2021/2 z dne 12. 03.2021 uradno odgovarja na vprašanje glede odlokov, ki jih izdaja Vlada Republike Slovenije na pravno naravo odloka kot pravnega akta vlade in podlage za ravnanje vlade v primeru naravne nesreče, kakršna je nalezljiva bolezen COVID-19 s tem, da v dokumentu uvodoma zapiše, da v Republiki Sloveniji NI RAZGLAŠENO IZREDNO STANJE. Odlok je v sladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije tisti pravni akt, s katerim vlada ureja posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen. Odlok, na katerega se Vlada RS sklicuje, je podzakonski akt, ki mora biti usklajen z mednarodno ratificiranimi pogodbami, katerih sopodpisnica je tudi Republika Slovenija kar ni, nadalje mora biti usklajen s 153. členom Ustave Republike Slovenije (URS) in z vsemi veljavnimi zakoni in drugimi veljavnimi podzakonskimi akti sprejetimi v Republiki Sloveniji, kar tudi ni. Državni odloki, uredbe in sklepi Vlade imajo nalogo zgolj pojasniti, razširiti ali zapovedati posamezne zakonske člene, VENDAR LE V OKVIRIH ŽE SPREJETE ZAKONODAJE. Nikakor pa ne smejo uredbe ali odloki ali sklepi Vlade RS posegati v kršenje Ustave, kjer v 16. Členu, da je s to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine le izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. vendar le v obsegu, ki ga tako stanje zahteva in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti. Določba ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja pravic, določenih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu. Pogojevanje posameznikove socialne aktivnosti (npr. službe, šolanja …) s cepljenjem proti SARS-CoV-2 je vplivanje in pritisk na posameznikovo odločitev o cepljenju. Odločitev, ki je posledica pogojevanja, zato ni svobodna oziroma prostovoljna odločitev. Pogojevanje socialnih aktivnosti s cepljenjem proti SARS-CoV-2 je v nasprotju s priporočili NIJZ, ki trdi, da je odločanje za cepljenje proti SARS-CoV-2 prostovoljna in individualna odločitev in tudi v nasprotju z resolucijo 2361 (2021) parlamentarne skupščine Sveta Evrope s katero je pozval parlamente evropskih držav, v katerih se nameravajo izvajati korona cepljenja, da upoštevajo in izvajajo sledeče : - zagotoviti obveščenost državljanom, da cepljenje NI obvezno in da nihče ne sme politično, socialno ali kako drugače izvajati pritiske nad državljani naj se cepijo, če tega ne želijo sami.... - pregledno komunicirati vsebino pogodb s proizvajalci cepiv in jih dati na voljo javnosti za parlamentarni in javni nadzor..... - uvesti programe ODŠKODNIN za cepiva, da se zagotovi odškodnina za neupravičeno škodo in škodo zaradi cepljenja..... - potrdila o cepljenju uporabljati SAMO za namen, s katerim spremljajo učinkovitost cepiva, morebitne neželene učinke in neželene dogodke.... (cepilni potni listi torej odpadejo). Iz navedenega torej sledi, da si Vlada in izvajalci njenih neustavnih in nezakonitih predpisov in ukrepov oboje vtaknejo tja, kamor sonce ne posije.