Kmečkemu turizmu ukradli nekaj sto kilogramov suhomesnatih izdelkov, vrednih več kot 10 tisočakov

19.8.2021 | 12:40

Simbolna slika (foto: arhiv)

V torek in sredo so policisti na številko 113 sprejeli 330 klicev, od tega je bilo 113 primerov takšnih, ko je bilo potrebno posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s kriminaliteto in prometno varnostjo.

Vlomi in tatvine

V torek zjutraj so črnomaljski policisti s kriminalističnim tehnikom

opravili ogled vloma in tatvino v Petrovi vasi. Tam so storilci ponoči

vlomili v prostore kmečkega turizma in hladilnice ter odnesli nekaj sto

kilogramov suhomesnatih izdelkov. Skupno škodo ocenjujejo na več kot 10.000

evrov.

V torek dopoldne so se črnomaljski policisti odzvali klicu občana, ki je

prijavil, da so mu v zadnjih treh tednih v Belčjem vrhu odnesli pet

električnih pastirjev in mu tako povzročili za okoli 800 evrov škode.

Neznanci so v noči iz torka na sredo na delovišču v Šmihelu prerezali in

odnesli približno 30 metrov električnega vodnika ter gradbenemu podjetju

tako povzročili za okoli 500 evrov škode. Vodnik je bil v času tatvine pod

napetostjo. Policisti o primeru še zbirajo obvestila.

V naselju Reva so trebanjski policisti obravnavali vlom v garažo in tatvino

kotla za žganje in dva akumulatorska polnilnika. Škode naj bi bilo za

približno 400 evrov.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali sedem povoženj divjadi, šest prometnih nesreč z

materialno škodo ter eno nesrečo, po kateri je voznik umrl (o tem smo že

poročali).

Brez vozniške, z neregistriranim avtom, pijan za volanom



V torek dopoldne, okoli pol enajste, se je v Šentrupertu zgodila prometna

nesreča, po kateri je povzročitelj s kraja odpeljal. Trebanjski in prometni

policisti so začeli iskati voznika in vozilo ter po dobrih

informacijah očividcev našli parkiran avto, kmalu zatem pa tudi voznika.

Obravnavo so prevzeli prometni policisti in ugotovili, da je 74-letni

voznik vozil pod vplivom alkohola (0,33 mg/l alkohola v izdihanem zraku),

da nima vozniškega dovoljenja in da je avto neregistriran. Vozilo so mu

zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.

Kršitve javnega reda in miru - veliko jeznoritežev

Policisti so obravnavali sedem kršitev javnega reda in miru na javnem kraju

ter tri prijave kršitev v zasebnem prostoru.

V torek popoldne so novomeški policisti obravnavali kršitev javnega reda in

miru na Maistrovi ulici. Po prvih zbranih obvestilih je prišlo do prepira

med tremi osebami, ki se je sprevrglo v fizično obračunavanje in napad na

57-letnika. Dvema kršiteljema so napisali plačilne naloge.

V torek zvečer so policisti v Krškem napisali plačilni nalog 65-letniku, ki

se je prepiral in grozil znancu.

V noči iz torka na sredo so policisti posredovali v Mirni Peči. Tam je

prišlo do prepira med bivšima partnerjema, pri čemer je 39-letni kršitelj

v vinjenem stanju žalil in zmerjal s svojo bivšo partnerko in si prislužil

plačilni nalog.

V sredo zvečer so se policisti odzvali na klic iz bencinskega servisa v

Metliki. Tam je uslužbenka opozorila 35-letnika, da na bencinskem servisu

ne sme kaditi, pri čemer se je slednji začel razburjati in jo žaliti, zato je poklicala policijo. Napisali mu bodo plačilni nalog.

Psi in lastniki - vsi so si v laseh

V torek, okoli pol šeste popoldne, je 53-letnica sprehajala psa po

Finžgarjevi ulici v Novem mestu. Do nje je pritekel drug pes in domnevno

ugriznil njenega psa, ni pa ga poškodoval. Policisti bodo govorili z

lastnikom psa, ukrepali po zakonu o zaščiti živali in obvestili

veterinarsko inšpekcijo.

V sredo zvečer sta se v Zagradu pri Otočcu sprla 43-letni sprehajalec psa

in 44-letnik, ki je hotel to fotografirati – izmenjavi besed je sledila

brca v 43-letnika. Na brco se je odzval njegov pes in skočil v 44-letnika,

ki je napadel njegovega lastnika. Razen nekaj prask hujšega ni bilo.

Policisti bodo za 44-letnika napisali plačilni nalog zaradi kršitve zakona

o javnem redu in miru, 43-letniku pa plačilni nalog po zakonu o zaščiti

živali (skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti ustrezno fizično

varstvo psa, tako da je pes na povodcu). O primeru bodo obvestili tudi

veterinarsko inšpekcijo.

Množica migrantov

V torek zjutraj so policisti pri Tribučah prijeli trinajst tujcev (domnevno

devet državljanov Afganistana, tri Irana in Gambije), ki so v državo

vstopili izven mejnih prehodov. V noči iz torka na sredo so pri Vukovcih

prijeli šest državljanov Afganistana, zgodaj zjutraj pa v Balkovcih osem

državljanov Pakistana.

V sredo zvečer so policisti v Krškem, na Cesti 4. julija, prijeli šest

državljanov Afganistana v dveh skupinah. Policisti v Brežicah so v naselju

Ribnica prijeli dva državljana Pakistana.

Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso

zaključeni.

