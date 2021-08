Gasilci bodo zapustili Ločno in šli v Bršljin

19.8.2021 | 13:45

Minister za obrambo Matej Tonin in novomeški župan Gregor Macedoni sta podpisala pismo o nameri. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Da umestitev Gasilsko reševalnega centra v Ločno, kar je danes že tako rekoč sredi mesta, ni več primerna, je že dolgo jasno, tako da na novomeški občini že dlje časa načrtujejo njeno selitev. Danes dopoldne je novomeški župan Gregor Macedoni z ministrom za obrambo Matejem Toninem v starem Gasilsko reševalnem centru v Ločni podpisal pismo o nameri za gradnjo novega objekta Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto, ki ga načrtujejo v Bršljinu, kjer bodo svoj prostor poleg gasilcev našle tudi druge službe s področja reševanja, med drugim jamska in podvodna reševalna služba. Novo središče za zaščito, reševanje in pomoč bo predvidoma stalo pet milijonov evrov.

Minister Tonin se je ob prihodu v Novo mesto rokoval z novomeškimi gasilci. (Foto: I. Vidmar)

Sprva je bila načrtovana gradnja novomeškega regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč predvidena neposredno ob avtocesti med priključkoma Novo mesto Vzhod in Novo mesto Zahod. Vendar je pozneje izvedena prometna študija in študija lokacijske preveritve pokazala, da bi bilo središče bolje postaviti v Bršljinu ob tamkajšnji vojašnici, kjer so zemljišča v lasti države in v upravljanju ministrstva za obrambo.

Gradnja v Bršljinu ob vojašnici

Pred podpisom pisma o nameri je župan Macedoni povedal, da v Novem mestu že več let čutijo potrebo po kakovostnejši in logistično bolj sprejemljivi združitvi vseh služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, po zgledu dobrih praks drugod po Sloveniji. »Tako smo se odločili, da tudi na območju Dolenjske in Bele krajine najdemo rešitev v gradnji skupnega regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč. Seveda bomo pri tem skušali biti racionalni in poiskati sinergije ter zagotoviti, da bodo vse službe, ki sodelujejo na tem področju, učinkovite. Izkazalo se je, da je najprimernejša lokacija za gradnjo središča ob vojašnici v Bršljinu, zato smo navezali stike in poskušali doseči dogovor z ministrstvom za obrambo in upravo za zaščito in reševanje ter tudi z novomeško vojašnico. Današnji podpis pisma o nameri pomeni, da smo se podpisniki zavezali, da bomo v čim krajšem času speljali vse potrebne postopke za gradnjo središča. Ta trenutek še nimamo vseh odgovorov v zvezi s financiranjem gradnje, saj nova finančna perspektiva Evropske unije še ni dokončno oblikovana, vendar želimo v inštrumentih prihajajoče finančne perspektive najti večji del za gradnjo potrebnega denarja,« je načrte v zvezi z gradnjo regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč povedal Gregor Macedoni in dodal, da so na novomeški občini v sodelovanju z ministrstvom za obrambo kar nekaj priprav na načrtovano gradnjo že pripravili.

Sistem dobro deluje - zaradi ljudi

Minister Tonin se je ob tej priložnosti gasilcem in vsem ostalim pripadnikom služb zaščite in reševanja zahvalil za njihovo izjemno preteklo delo. »Slovenija ima odlično organiziran sistem zaščite in reševanja. Pred kratkim so šli naši gasilci pomagat gasit požare v Severni Makedoniji. Makedonska obrambna ministrica je bila navdušena nad strokovno usposobljenostjo, opremljenostjo in predvsem nad načinom delovanja naših gasilcev. V zadnjih letih je bil narejen velik preskok. Po znanju smo bili vedno korak pred ostalimi, v zadnjih letih pa se je bistveno izboljšala tudi tehnična opremljenost. Sistem dobro deluje, dobro pa deluje predvsem zaradi ljudi,« je povedal minister Tonin in spomnil, da svetovno gasilsko zvezo vodi slovenski gasilec, Slovenija pa bo prihodnje leto gostila gasilsko olimpijado, kar potrjuje vodilno vlogo Slovenije na tem področju. »Ko me sprašujejo, kje je skrivnost našega uspeha, povem, da je odgovor v kombinaciji profesionalnosti in prostovoljnosti, kjer ne temelji vse na tem, da se pričakuje, kaj bo naredila država. Gasilci so del naše tradicije, zato imamo tudi tako veliko število gasilcev in gasilskih društev,« je še dodal.

I. Vidmar

