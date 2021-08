Družba SiDG bo kupila poslovno stavbo v Kočevju

19.8.2021 | 17:30

oto: SiDG

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) bo od podjetja Gozdarstvo Grča kupila poslovno stavbo v Kočevju, v kateri ima sedež in za katero je doslej imela sklenjeno najemno razmerje. Stavbo s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, dostopnimi potmi in parkiriščem bo družba kupila za 925.000 evrov, so sporočili iz SiDG.

Kupoprodajno pogodbo so danes v Kočevju podpisali glavni direktor SiDG Robert Tomazin, poslovni direktor SiDG Matjaž Juvančič in finančni direktor SiDG Andrej Janša kot zastopniki kupca ter direktor Gozdarstva Grča Stojan Rovan kot zastopnik prodajalca.

SiDG ima sicer sedež v tej stavbi od svoje ustanovitve leta 2016.

Za odkup poslovne stavbe so se v družbi odločili s ciljem gospodarnejše ureditve potrebnih poslovnih prostorov in posledično zagotovitve večje stabilnosti za svoje poslovanje. V družbi so prepričani, da bodo z lastnimi poslovnimi prostori lažje sledili svojim ostalim ciljem, kot so podpora izobraževalnemu in znanstveno-raziskovalnemu delu, spodbujanje razvoja podeželja ter omogočanje usposabljanja strokovnega osebja za področje gozdarstva in lesarstva, so pojasnili.

S pridobitvijo lastnih prostorov bodo naredili tudi korak k oblikovanju centra dejavnosti gozdarske proizvodnje v Sloveniji.

Objekt, ki se nahaja v podnožju Stojne oziroma v osrčju kočevskih gozdov, je bil zgrajen leta 1978. Družba ga bo ustrezno prenovila, da bo "lahko postal reprezentativen objekt, ki bo vezni člen med gozdarsko dejavnostjo in večanjem dodane vrednosti lesa iz slovenskih gozdov", so zapisali v sporočilu za javnost.

Bistveni del projektiranja zunanje ureditve objekta bo zajemala lesena fasada iz modificiranega lesa. Fasada bo predstavljala značilne drevesne vrste slovenskih pokrajin, kot so na primer koroški macesen, pokljuška smreka in roška bukev. V družbi pričakujejo, da bo prenova stavbe zaključena sredi leta 2022.

M. K.