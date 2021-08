Gorelo v kuhinji

19.8.2021 | 18:50

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Ob 14.44 je v ulici Krka v Novem mestu gorelo v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so pogasili požar v kuhinji, prezračili prostore in iznesli ožgane predmete. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

S ceste na brežino in nazaj na cesto

Ob 16.05 je na cesti Novo mesto-Otočec pri odcepu za Jelše pri Otočcu osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino ter obstalo na cesti. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine, nudili pomoč pri usmerjanju prometa do prihoda policije in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so dve osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Vonj po plinu

Ob 8.16 so na Čitalniški ulici v Novem mestu v prostorih objekta zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali prostore in okolico ter opravili kontrolo z detektorjem plinov. Obveščena je bila pristojna servisna služba, ki bo opravila pregled napeljav.

M. K.