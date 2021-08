Jazzinty se je prevesil v drugo polovico

19.8.2021 | 19:45

Sinoči je parkirišče pred Kulturnim centrom Janeza Trdine napolnila izvrstna mlada slovenska R&B in soul zasedba Hauptman. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Še trije večeri in festivalski del letošnjega Jazzintyja se bo s tradicionalnim nastopom udeležencev zaključil, prav tako pa bo v soboto konec delavnic, v katerih je petdeset udeležencev cel teden delalo pod mentorstvom tokrat pretežno domačih mentorjev.

Prvi vrhunec je Jazzinty letos po koncertni plati doživel že v ponedeljek, ko je s solističnim koncertom občinstvo navdušil avstrijski kitarist Wolfgang Muthspiel, ki je bil v Novem mestu na rezidenci je pripravil tudi posebno delavnico. V torek in sinoči so kot uvod v večerni koncert nastopili mladi slovenski glasbeniki, ki so ustvarjali v okviru programa Mladi raziskovalci, katerega mentor je slovenski bobnar, skladatelj in improvizator Dre Hočevar.

Na torkovem koncertu mladih raziskovalci se je s svojo zasedbo Brina Kren: Crucial Encounters predstavila novomeška oziroma straška saksofonistka Brina Kren. Precej občinstva je sinoči pod oder na parkirišče pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, kjer bodo letos vsi koncerti v okviru festivala Jazzinty, privabila mlada slovenska R&B in soul zasedba Hauptman pod vodstvom jazzovskega pevca in samoukega pianista Žana Hauptmana, za dodatno dozo pravega jazza pa vsak večer poskrbijo glasbeniki z graškega inštituta za jazz in mentorji delavnic, ki s svojim nastopom k jamanju povabijo tudi svoje učence in vse, ki znajo in bi se jim radi pridružili na odru.

Nocoj se bo s svojim novim projektom MaLinE predstavila Veronika Kumar, jutri se bodo Novomeščanom predstavili najbolj perspektivni dijaki ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet, združeni v skupini KGBL Ensemble, sledila pa jim bo hrafistka in pevka Zvezdana Novakovič skupaj z bobnarjem in čelistom Kristijanom Krajnčanom.

I. Vidmar

