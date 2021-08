Po 16 letih župnikovanja Mitja Markovič iz Krškega v Šentjur pri Celju. Ob slovesu tudi solze.

20.8.2021 | 12:40

Mitja Markovič je že nastopil svoje delo v Župniji Šentjur pri Celju.

Duhovniški poklic ga osrečuje.

Krško - Avgusta že tradicionalno potekajo menjave duhovnikov in tako se je nedavno po 16 letih predanega pastoralnega dela iz župnije Krško – Videm ob Savi v celjski škofiji poslovil priljubljeni župnik Mitja Markovič, ki je bil tudi soupravitelj župnije Zdole. Te dni je že pričel delo v župniji Šentjur pri Celju.

Na zahvalni poslovilni maši v Krškem se je zbralo preko 400 vernikov in marsikdo je imel solzne oči, saj so župnika vzeli za svojega, lepo so sodelovali in veliko naredili. Pa tudi Mitja Markovič odkrito pove, da mu je bilo težko oditi, saj Krško ni bilo le njegovo delovno mesto, ampak tudi dom. Po posvetitvi v duhovnika leta 2001 je bil štiri leta kaplan v Slovenskih Konjicah, nato pa je že prišel v Posavje in tu preživel dolgo in lepo obdobje.

»A razumsko vem, da je tako prav. Spremembe so del življenja in pomenijo novo priložnost. V izziv mi je sprejeti novo poslanstvo in prvi vtisi v novi župniji so zelo obetavni,« pove Markovič.

Hvaležen in zadovoljen je, da so v krški župniji skupaj z ekipo predanih sodelavcev, z verniki in številnimi sokrajani ustvarili iskrena prijateljstva in veliko lepih zgodb. Rad izpostavi animatorsko delo z razvejanimi dejavnostmi, skavtski steg Krško 1, ki je tudi po njegovi zaslugi zaživel pred 16 leti, pa dobro delo karitasa, duhovne počitnice za starejše, šmarnice, oratorij za mlade, itd. Ob tem pa so slovesno, tudi z monografijo, obeležili 850-letnico tamkajšnje pražupnije, obhajali so Ripšlovo jubilejno leto, skratka niso pozabili tudi na negovanje tradicije.

