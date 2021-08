Pod obročem Krke Američan Hasahn French

20.8.2021 | 08:15

Hasahn French (foto: KK Krka)

Novo mesto - Ameriški košarkar Hasahn French je nova okrepitev slovenskega prvoligaša Krke, so sporočili iz novomeškega kluba. Triindvajsetletnik, ki je ta teden že treniral z ekipo trenerja Daliborja Damjanovića, bo za Krko igral v novi sezoni.

"K nam je prišel ameriški košarkar Hasahn French. Gre za igralca, ki je odličen atlet. Pričakujem, da bo steber obrambe pod košem in da bo dodal globino v napadu. Verjamem, da ga bodo ekipa in navijači lepo sprejeli," je ob prihodu novinca pod košem povedal direktor kluba Jure Balažić.

Hasahn French je rojen 9. marca 1998. Po srednji šoli je končal študij na univerzi Saint Louis, kjer je navdušil že v svoji prvi sezoni. Ne le da je beležil po 9,3 točke in 7,1 skoka ter 1,5 podaje, izkazal se je tudi s kar 59 rekordnimi blokadami. Z dobrimi igrami je nadaljeval do konca univerzitetne kariere. Za Saint Louis je zbral 98 nastopov, na 97. tekmah je začel v prvi peterki. Z 226 blokadami je najboljši bloker v zgodovini univerze Saint Louis, na večni lestvici v kategoriji skoki pa je pristal na 5. mestu (982).

»Vesel sem, ker prihajam v novo sredino. Rad bi pokazal, kaj znam, kaj zmorem, in pomagal ekipi do dobrih rezultatov in upravičil zaupanje. Veselim se nove sezone,« je povedal 201 centimeter visoki ameriški košarkar, ki se izvrstno znajde na pozicijah centra in krilnega centra, sporočajo iz njegovega novega kluba.

M. K.