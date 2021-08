Gorela suha trava; kje je voda spet pitna in kje ne bo elektrike

20.8.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.49 je na območju naselja Goriča vas, občina Ribnica, gorela suha trava na površini enega hektara. Požar so pogasili gasilci PGD Goriča vas in Ribnica.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Mali in Srednji Lipovec, Boršt, Trebča vas, Zafara ter Baragova in Jurčičeva ulica v Žužemberku ter Dolenji Globodol v občini Mirna Peč, da ukrep prekuhavanja pitne vode ni več potreben.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Blok nasproti lekarne;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Čuvajnica.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE, TP GOR. KAMENJE, TP KNEŽJA VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, TP LISEC 2, TP LISEC 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 2. LOŠKA VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu LOKVE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gazice Krka, nizkonapetostno omrežje - Proti Gazicam danes med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Sevnica bloke med 6:45 in 17:00 uro, na območju TP INES Sevnica, Zajčja gora, Ledina, Ledgonje, Slakovec in Pecelj pa med 9:30 in 10:00 uro.

M. K.