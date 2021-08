Skupščine Melamina, Kopitarne in Beti

Kočevje/Sevnica/Metlika - Skupščina kočevskega Melamina je včeraj sklenila, da od 6,21 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni nekaj manj kot 540.000 evrov oz. 1,20 evra bruto na delnico, preostalih 5,67 milijona evrov pa se prenese in se bo o uporabi odločalo v prihodnjih letih. Delničarji so tako podprli nasprotni predlog delničarja, podjetja Sintegra, medtem ko je bil predlog vodstva Melamina, da se prenese celoten bilančni dobiček, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Delničarji Kopitarne Sevnica so na sredini skupščini med drugim ugotovili, da 21. avgusta poteče mandat nadzornikom Jožetu Šinkovcu, Rainerju Winkleju, Tini Koščak in Milanu Beričiču, nov štiriletni mandat pa so z 22. avgustom podelili Šinkovcu in Winkleju. Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za delo v lanskem letu.

Skupščina tekstilne družbe Beti se je v sredo med drugim seznanila s prejemki članov upravnega odbora in izvršne direktorice Maje Čibej v lanskem letu ter jim podelila razrešnico za delo v lanskem letu.

