Slovenski državni gozdovi lani z nižjimi prihodki in dobičkom; kmalu znan strateški partner Snežnika?

20.8.2021 | 10:30

Foto: SiDG

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi, ki od julija 2016 upravlja z državnimi gozdovi, je lani ustvarila 56 milijonov evrov prihodkov in 7,50 milijona evrov čistega dobička, kar je v primerjavi s predhodnim letom 15- in 34-odstotni upad. Lani se je zmanjšal tudi posek. (Včeraj je sicer družba, kot smo poročali, podpisala kupoprodajno pogodbo poslovno stavbo v Kočevju, v kateri ima sedež in za katero je doslej imela sklenjeno najemno razmerje.)

Slovenski državni gozdovi so lani posekali 1.141.371 kubičnih metrov lesa, potem ko se je posek v letu 2019 ustavil pri 1.293.410 kubičnih metrih. Delež sanitarne sečnje je lani znašal 35 odstotkov ali 400.342 kubičnih metrov, izhaja iz gradiva za skupščino družbe, objavljenem na spletni strani vlade.

Gospodar državnih gozdov je z lastno gozdno proizvodnjo izvedel sečnjo 125.619 kubičnih metrov gozdno lesnih sortimentov, kar je 11 odstotkov celotnega poseka v letu 2020 in 37 odstotkov več od proizvodnje v letu 2019.

Lani je bilo na kamionski cesti in iz skladišč prodanih 1.146.079 kubičnih metrov gozdno letnih sortimentov, kar je 15 odstotkov manj kot leta 2019. Pri prodaji je družba dosegla povprečno prodajno ceno 47,21 evra za kubični meter, kar je 1,17 evra manj kot v letu 2019.

Slovenski državni gozdovi so poleg prodaje gozdno lesnih sortimentov s kamionske ceste in skladišč lani prodali še 309 kubičnih metrov lesa na panju in 3847 kubičnih metrov sečnih ostankov za proizvodnjo zelenih sekancev.

V strukturi prodaje gozdno lesnih sortimentov so lani prevladovali iglavci, ki so predstavljali 58 odstotka vseh prodanih sortimentov. Delež iglavcev je bil s 65 odstotki nižji kot v letu 2019, kar kaže na določeno stopnjo umirjanja obsega sanacij gozdov, saj so bili v preteklih letih poškodovani predvsem sestoji s prevladujočim deležem iglavcev.

Slovenski državni gozdovi so lani realizirali za 3,4 milijona evrov investicij, od tega v opremo za lastno gozdno proizvodnjo 1,1 milijona evrov, v lastni transport 600.000 evrov, v gozdno infrastrukturo 1,3 milijona evrov in v ostalo 400.000 evrov.

Podjetje je lani v imenu Republike Slovenije pridobilo 2184 hektarjev gozdov.

Slovenski državni gozdovi so lansko leto zaključili z nekaj manj kot 3,68 milijona evrov bilančnega dobička, ki se bo po predlogu v celoti namenil za izplačilo družbeniku, torej Republiki Sloveniji. O tem bo sicer v vlogi skupščine odločala vlada, ki bo ob tem odločala še o podelitvi razrešnice poslovodstvu in članom nadzornega sveta za delo v lanskem letu.

Išče se strateški partner Snežnika

Medtem je v teku postopek iskanja strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. Koliko nezavezujočih ponudb je družba Slovenski državni gozdovi prejela v okviru julija letos objavljenega javnega poziva, v družbi ne razkrivajo. So pa potrdili, "da je interesa kar nekaj".

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb se je iztekel 2. avgusta, glede na javno objavljen načrt pa je trenutno v teku del postopka, ki za povabljene ponudnike predvideva možnost dostopa do podatkov v virtualni podatkovni sobi, hkrati so do 27. avgusta predvidene tudi predstavitve. Nato je rok za oddajo zavezujočih ponudb 8. septembra. V Slovenskih državnih gozdovih pričakujejo, da bodo pogajanja in usklajevanja prodajne pogodbe in družbene pogodbe zaključena do konca septembra letos.

STA; M. K.